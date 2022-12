LAZ-Speerwerferin Christin Hussong : Entspannter, dankbarer – und voll fokussiert

Nach dem Seuchenjahr geht der Blick von Christin Hussong wieder voller Zuversicht nach vorne. Die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken bereitet sich gerade mit „großem Spaß“ auf die kommende Saison vor. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Zweibrücker Das Sportjahr war für Christin Hussong das bislang schmerzhafteste ihrer Karriere. Erstmals überhaupt hat die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken einen Wettkampf absagen müssen – 2022 traf es neben der DM mit der EM und WM gleich zwei Großereignisse. Aus dieser bitteren Erfahrung nimmt die 28-Jährige allerdings auch Positives mit und geht mit neuer Energie die kommende Saison an.

Der Blick zurück auf das ausklingende Jahr ist für Christin Hussong kein leichter. Und doch wirkt die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken im Gespräch vollkommen entspannt. Das war in diesem Sommer nicht immer so. Denn nach den kraftraubenden Corona-Saisons, dem auch mental schwierigen zusätzlichen Jahr an Vorbereitung auf Tokio 2021 war 2022 für Christin Hussong „definitiv“ das bitterste Jahr ihrer bisherigen Sportler-Laufbahn. „Ich habe erfahren, wie es ist, wenn der Körper nicht so will wie man selbst.“ Erstmals in ihrer Karriere verpasste sie alle Saisonhöhepunkte. Durch Verletzungen und Krankheiten blieb ihr die Chance auf die Titelverteidigungen bei der DM und EM verwehrt, zudem verpasste sie die WM.

„Diese Erfahrung muss man als Sportler wohl leider auch mal machen“, erklärt Hussong im Rückblick sehr gefasst. „Es ging ja Gott sei Dank alles gut aus. Es war keine so schwerwiegende Verletzung – ich bin noch mal gut davongekommen“, sagt sie mit ihrem gewohnt herzlichen Lachen, das sie in dieser schwierigen Saison zeitweise verloren hatte. Das Gefühl, dass Kopf und Körper nicht wie gewohnt funktionieren, kannte die Herschbergerin nicht.

Von ihrer erfolgreichen Nachwuchszeit an, als sie 2011 Junioren-Weltmeisterin und 2015 U23-Europameisterin wurde, über die Teilnahmen an allen Welt- und Europameisterschaften der Aktiven seit der EM in Zürich 2014, über ihren EM-Titel 2018 in Berlin, bis hin zu ihrer zweiten Olympia-Teilnahme 2021 musste sie, „noch nie einen Wettkampf oder einen Saisonhöhepunkt absagen“. Seit Hussong ihren Sport betreibt, „selbst als Kind, habe ich kaum ein Training, noch nie zuvor einen Wettkampf verpasst“, erzählt die 28-Jährige. In diesem Jahr mit DM, EM und WM gleich drei Höhepunkte canceln zu müssen, „das war für mich eine komplett neue Situation.“

Dabei war auch die Vorbereitung auf diesen so voll gepackten Sommer eigentlich ganz nach Plan gelaufen. „Es war alles super. Alle Werte haben gepasst“, erzählt Hussong. Auch zum Saisoneinstieg lief es noch rund. Die LAZ-Athletin feierte Siege in Halle, Offenburg, Rehlingen und mit einem Wurf auf knapp 65 Meter auch bei den Austrian Open in Eisenstadt. Dann kam das Meeting in Zweibrücken. Zwar gewann die Herschbergerin auch ihr Heimspiel, allerdings nahm dort das Unheil seinen Anfang. Bei ihrem vierten Versuch stürzte sie. „Das war einfach ein technischer Fehler.“ Hussong setzte den Stemmschritt zu kurz, konnte den Wurf nicht halten und fiel hin. Mit Ausnahme einer Stauchung im Knie konnten die Ärzte eigentlich keine große Verletzung feststellen. Danach sei aber eine Kleinigkeit auf die nächste gefolgt. „Ich habe mir die Bilder von dem Wurf angeschaut, da ist gar nichts Schlimmes passiert. Es greift in dem Ablauf aber vieles ineinander und wenn ein Puzzlestück fehlt, dann passt es halt nicht mehr.“

Mit dem Sturz beim Heim-Meeting in Zweibrücken nahm das Unheil für Christin Hussong seinen Anfang. Damals ahnte die LAZ-Speerwerferin noch nicht, dass sie 2022 keinen einzigen Wettkampf mehr absolvieren, alle Höhepunkte absagen würde. Foto: Martin Wittenmeier

Dass es so lange dauern würde, das Puzzle wieder komplett zusammenzusetzen, das konnte Hussong nach dem Sturz „auf keinen Fall“ erahnen. „Man fällt immer mal, ich bin im Training auch schon gestürzt. Das passiert einfach. Aber ich hätte nie gedacht, dass das noch so einen Rattenschwanz nach sich zieht“, blickt die ehrgeizige Athletin zurück und fügt an: „Wenn so etwas kurz vor einem Höhepunkt passiert, ist es noch mal schlimmer. Weil man immer denkt: Aber es muss doch jetzt funktionieren. Du hast nur noch zwei Wochen, du hast nur noch eine Woche, du hast nur noch zwei Einheiten und dann muss es laufen.“ Der Druck sei enorm gewesen. „Die Zeit, die man sich einfach nicht geben kann, auch vom Kopf her nicht. Vielleicht auch, weil ich die Situation noch nie hatte. Weder ich noch Papa haben das je durchgemacht.“ Für Udo Hussong, der seit Jahren der Trainer seiner Tochter ist, „war das ganz schwierig“, erzählt die Werferin. „Weil er es auch nicht greifen konnte. Wir hatten nie eine richtige Diagnose. Wir hatten immer die Hoffnung, es zum nächsten Höhepunkt noch zu schaffen.“ Nach der Absage der WM im Juli habe sich die Speerwerferin gesagt: „Jetzt habe ich ja noch die Zeit bis zur EM im August.“ Dann aber kam noch eine Corona-Infektion dazu. Der Körper hat einfach dicht gemacht.

Bis zuletzt habe Hussong mit vielen Ärzten, Physiotherapeuten, Chiropraktikern und Athletiktrainern zusammengearbeitet. „Wir haben so meine Defizite rausgefunden“, erklärt sie. „Und es macht jetzt alles Sinn. Warum manche Sachen nicht mehr gingen oder wehtaten.“ Dieses Wissen sei für sie sehr wichtig. „Ich bin jemand, der immer einen Grund braucht.“ Das Schlimmste sei es, in der Luft zu hängen. „Es ist gut, zu wissen, dass nicht groß etwas Strukturelles kaputt war, sondern es an vielen Kleinigkeiten lag. Nun weiß ich, wie und woran ich arbeiten, wo ich mehr machen muss und wo ich schon super bin.“ Das sei die wichtige Erkenntnis aus dem Jahr. In dem sie auch für den Kopf viel gelernt habe.

Zwar hat die LAZ-Athletin schon andere Rückschläge wegstecken müssen. Etwa mit dem bitteren vierten Platz bei der WM in Doha 2019 oder dem neunten Rang bei Olympia in Tokio 2021, wo sie als eine der Medaillenkandidatinnen angereist war. Die Situation, verletzungs- und krankheitsbedingt überhaupt nicht die Chance zu bekommen, sich zu beweisen, sei allerdings noch mal eine ganz andere Hausnummer. „Wenn es sportlich einfach nicht läuft, dann weiß man meist, woran es liegt. Da ist es manchmal auch einfach Pech.“ Ganz anders sei es gewesen, „einfach nichts tun zu können und abwarten zu müssen. Wenn man es nicht selbst in der Hand hat – das war für mich das schwierigste daran“, blickt Hussong zurück auf die nervenzehrenden Sommermonate. Als sie nach und nach erst die DM, dann die WM und schließlich auch die Heim-EM in München absagen musste. „Das war wirklich Horror. Das war für mich sehr, sehr, sehr schlimm“, erzählt Hussong, was diese Situation auch mental mit ihr gemacht hat. „Deshalb musste ich über die EM auch in Urlaub fahren. Ich hatte so gut wie nie das Handy an.“ Den Speerwurf-Wettbewerb nicht zu verfolgen hat sie dann aber „tatsächlich“ nicht geschafft. „Ich habe Quali und Finale auf dem Handy angeschaut. Das konnte ich mir dann doch nicht entgehen lassen“, erzählt Hussong und fügt an: „Es ist eben trotzdem mein Leben und ich kenne die anderen Mädels und Jungs alle.“ Obwohl es „schwer war, zuzusehen“, habe es ihr aber auch gezeigt: „Wenn dir das jetzt so wehtut, dann weißt du, dass es dir fehlt und dass du alles dafür tun willst, dass dir das nicht noch einmal so geht.“

Eine der Absagen empfand Hussong als besonders schmerzhaft. „Auf die WM verzichten zu müssen, war schon sehr hart.“ Zum einen, weil es die allererste Absage eines Großereignisses überhaupt für sie war. „Vor allem aber habe ich schon eine EM-Medaille, die nimmt mir niemand mehr. Und ich glaube, München wäre, selbst wenn ich eine Medaille geholt hätte, nicht mehr so emotional geworden wie der Titel in Berlin vor vier Jahren.“ Es war Hussongs allererste Aktivenmedaille bei einem Großereignis. „Das Stadion war voll an meinem Abend – das ist schon schwer zu toppen.“ U18-Weltmeisterin war die Pfälzerin 2011 zwar schon mal. WM-Edelmetall bei den Großen, das fehlt ihr aber noch. „Und ich wusste, dass ich eine Chance darauf haben würde.“ Die Konkurrenz sei nicht so stark gewesen, wie in den Jahren zuvor. „Und ich war zu Saisonbeginn gut drauf. Das tat schon sehr weh. Auch zu sehen, mit welchen Weiten Sieg und Medaillen letztlich weggingen.“ Weltmeisterin wurde die Australierin Kelsey-Lee Barber (66,91 m). „Ich weiß natürlich nicht, wie die Bedingungen waren. Wenn aber die ersten Plätze mit 67 Metern plus weggehen, grämt man sich nicht so sehr, wie wenn man weiß, 64 Meter reichen für die Medaille, 66 für Gold.“ Was Hussong, die eine Bestmarke von 69,19 Metern stehen hat, an guten Tagen „problemlos“ drauf habe.

Ein Problem folgte in diesem Sommer auf das nächste. Verletzungen, Corona – auch für Vater und Trainer Udo Hussong (rechts) keine einfache Situation. Foto: Martin Wittenmeier

Doch so bitter diese Erfahrung auch war, die 28-Jährige habe das abgehakt. Zusammen mit Papa Uwe. „Wir haben das gemeinsam verarbeitet, viel darüber geredet“, erzählt die Athletin. „Ich habe auch viel mit meiner Psychologin telefoniert. Zudem habe ich lange Urlaub und Pause gemacht, einfach mal komplett abgeschaltet, damit sich Kopf und Körper erholen können.“

Im Oktober ist Hussong dann in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die Motivation dazu sei ihr nach diesem Tief „überhaupt nicht“ schwergefallen. Es sei aber wichtig gewesen, sich langsam heranzutasten. „Der Kopf achtet immer darauf, ob was wehtut. Von Einheit zu Einheit hat sich nun aber alles gesteigert. Das macht Papa und mich schon sehr froh“, sagt Hussong mit einem Lachen und fügt an: „Es läuft richtig gut.“ In den bisherigen Trainingslagern in Latsch/Südtirol und Kienbaum mit den Werfern – „was sich immer ein bisschen anfühlt wie eine Klassenfahrt“ – sowie mit dem DLV-Team in Belek/Türkei habe sie gemerkt, dass sie „top dabei“ ist. „Ich häng‘ kein bisschen hinten dran, dadurch, dass wir am Anfang etwas reduziert trainiert haben.“ Von den Werten her sei alles mit den Vorjahren vergleichbar, physisch und psychisch fühlt sich Christin Hussong wieder voll auf der Höhe. „Und vor allem macht es einfach nur unfassbar viel Spaß.“

Nach der Ausdauer befindet sich die LAZ-Werferin im Training derzeit in der Kraftphase. „Wir haben festgestellt, dass mein linker Beuger ein bisschen schwächer ist, wodurch ich vielleicht manche Sachen technisch falsch mache. Daran feilen wir gerade“, erzählt Hussong von der Vorbereitung auf das neue Jahr, in dem im August die WM im ungarischen Budapest ansteht. „Das ist definitiv der Saisonhöhepunkt.“

Zum Jahresabschluss gönnt sich Hussong nun aber erst mal ein paar freie Tage. „Normalerweise habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr durchtrainiert. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich mal einen Tag nicht das trainiere, was auf dem Plan steht, dann hast du was verloren.“ Inzwischen habe sie gelernt, dass das nicht so ist. Diese Erkenntnis sei eines der positiven Dinge, die die Speerwerferin aus den vergangenen so harten Monaten mitnehmen kann. „Letztendlich habe ich gemerkt, dass die Gesundheit einfach am wichtigsten ist. Wenn das nicht läuft, dann ist gar nichts möglich. Das hat mich psychisch schon runtergezogen, aber ich habe gelernt, dass Sport einfach nicht alles ist“, erzählt die Herschbergerin. „Ich bin dadurch ein bisschen entspannter geworden.“ Natürlich sei sie im Training total fokussiert. „Wenn ich dabei bin, dann will ich immer mein Maximum bringen. Aber wenn ich mal ein bisschen krank bin, dann kann ich es jetzt auch mal ruhiger angehen oder einen Tag ganz sein lassen.“ Ohne die Angst, dadurch viel zu verlieren. „Diese eine Einheit ist dann nicht der Grund, warum ich in Budapest keine Medaille hole“, erklärt Hussong, dass sie durch diese schwierige Phase „auch dankbarer für gewisse Dinge“ geworden ist. Wenn es etwa an Übungen geht, die sie früher nicht gerne gemacht hat, weil sie so anstrengend sind, „machen sie jetzt plötzlich Spaß, weil ich weiß: Im Sommer konnte ich sie nicht machen“, erklärt sie lachend. „Ich bin einfach froh, dass ich es nun wieder kann“, sagt die 28-Jährige, die in diesem Jahr ihr Studium in „Gesundheitsmanagement und Prävention“ abgeschlossen hat. „Es ist beruhigend zu wissen, dass man etwas in der Hand hat. Falls doch mal etwas Schlimmeres passieren sollte und ich früher mit meinem Sport aufhören muss als geplant.“

Bei ihrer letzten WM in Doha 2019 landete Christin Hussong auf dem bitteren vierten Platz. Die Absage der Titelkämpfe in diesem Jahr in den USA schmerzten die Speerwerferin sehr. 2023 will sie bei der WM in Budapest wieder voll angreifen. Foto: dpa/Michael Kappeler