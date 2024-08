LAZ-Speerwerferin bei Olympia Hussong kämpft in Paris um den Finaleinzug

Am Mittwochmorgen (ab 10.25 Uhr/ZDF) wird das oberste Ziel für Hussong in der Gruppe A erstmal sein, „die Quali zu überleben“, sagt Alexander Vieweg, einer der LAZ-Vorsitzenden. „Das ist für sie zunächst das wichtigste“, ergänzt der ehemalige deutsche Speerwerfer und Olympia-Teilnehmer von Peking 2008. „Wenn sie das schafft und sie sich mal richtig trifft, kann sie es auch wieder über 64 Meter schaffen.“ Weiten, die Hussong vor den vergangenen beiden so schwierigen Jahren ohne Probleme wie am Fließband hatte abrufen können. 2021 hatte die Herschbergerin ihren 600-Gramm-Speer noch auf ihre Bestmarke von 69,19 Meter geschleudert. Nach der Knieverletzung in Folge eines Sturzes beim Heim-Meeting 2022, den bitteren Absagen von deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften, tat sie sich schwer, zu alter Stärke zurückzufinden. Selbstzweifel und Fehler in der Technik schlichen sich ein. „Das kann in dem Sport sehr schnell gehen“, weiß auch Vieweg. Es kommt in dem Bewegungsablauf auf Automatismen an, Kleinigkeiten können den Ausschlag geben. Vieles ist da „definitiv auch Kopfsache“.