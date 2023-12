LAZ-Speerwerferin Christin Hussong Hussong hat die Lockerheit wiedergefunden

Verbitterung oder Frust ist aus Gesprächen mit Christin Hussong eigentlich nie herauszuhören. Am Ende eines erneut nicht leichten Jahres erzählt die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken locker, und begleitet von vielen Lachern, von den zurückliegenden schwierigen Monaten. Schwierig für den Körper, vor allem aber für den Kopf: Denn sich nach dem von Verletzungen und Krankheiten geprägten Jahr 2022 wieder fit zu machen, im Training zu schuften, an der Technik zu arbeiten und wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, war die eine Sache. Die Leistung dann aber auch auf den Punkt wieder abliefern zu können, eine ganz andere. In ihrem Comeback-Jahr 2023 kam die Herschbergerin nicht annähernd an ihre Bestmarke von 69,19 Metern heran. Um wenige Zentimeter verpasste sie mit ihrer Saisonbestweite von 60,88 Metern die Norm für die Weltmeisterschaft in Ungarn. Und musste nach den vorangegangenen Absagen sämtlicher Höhepunkte des Jahres 2022 – mit DM, EM und WM – auch in diesem Sommer in Budapest in die ungeliebte Zuschauerrolle schlüpfen. Und doch ist Hussongs Blick zurück auf das Jahr nicht ausschließlich negativ.