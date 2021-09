Radsport : Wer erklimmt den Käshofer Berg am schnellsten?

130 Radsportler gehen am Samstag bei den rheinland-pfälzischen und saarländischen Meisterschaften im Berg­zeitfahren an den Start. Foto: Markus Hagen

Homburg Radsport: Am Samstag treten bei den rheinland-pfälzischen und saarländischen Landesmeisterschaften der Bergzeitfahrer 130 Teilnehmer in die Pedale.

(mh) Normalerweise steht die Käshofer Straße Jahr für Jahr im Blickpunkt des Motorsports, wenn der Homburger Automobilclub zu seinem Bergrennen einlädt. Aber auch die Radsportler haben die L120, die Käshofen und Homburg verbindet, für sich entdeckt. Am kommenden Samstag veranstalten der Saarländische Radfahrerbund und der Pfälzische Radfahrerbund die Landesmeisterschaften im Bergzeitfahren über 1,3 Kilometer (bis U13) und über 5,5 Kilometer (ab U15). Letztes Jahr waren die Titelkämpfe wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Ausrichter der Veranstaltung waren in der Vergangenheit lange die Radlerfreunde Homburg. Dort fehlt es aber schon länger an helfenden Händen. Auf Bitte des Saarländischen Radfahrerbundes sprang deshalb der RV Blitz Oberbexbach als Gastgeber in die Bresche.