Fußball-Verbandspokal TSC Zweibrücken dominiert „geiles Flutlichtspiel“

In der Mannschaft des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken steckt jede Menge Potenzial – davon konnten sich am Mittwochabend rund 250 Zuschauer im Heimspiel des Verbandspokals Südwest gegen den in weiten Teilen chancenlosen Verbandsligisten SV Steinwenden überzeugen. Dabei kam der gastgebende Außenseiter zu einem überraschend klaren 5:1 (2:0)-Erfolg. „Wir waren von der ersten Minute an gut im Spiel und haben die Zweikämpfe gewonnen. Wir haben immer wieder nach vorne spielerische Akzente gesetzt und haben das ruhig gespielt“, freut sich TSC-Spielertrainer Dennis Hirt. Bereits nach sechs Minuten gingen die Gastgeber im Anschluss an einen sehenswerten Angriff über die Außenbahn in Führung, in der Mitte vollendete Maximilian Decker. Auch in der Folge blieben die Zweibrücker am Drücker und drängten auf den Ausbau der Führung. In der 24. Minute war es soweit: Alex Styben traf per Kopf. Zuvor hatten sich Decker und Tim Wachall durch die Hintermannschaft der Gäste klug durchkombiniert und der Letztgenannte flankte zielgenau. In der Folge verpasste Wachall freistehend vorm gut reagierenden Gästeschlussmann Romperto Or Roberto Bana das mögliche 3:0.