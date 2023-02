Fußball-Landesliga West : Zu einem Sieg reicht es für die VBZ wieder nicht

Zweibrückens Luca Genova (rechts) behauptet den Ball gegen den Hinterweidenthaler Spielertrainer Daniel Tretter. Foto: Thomas Hutzler

Fußball-Landesliga: 1:1 gegen Hinterweidenthal. Rieschweiler feiert einen Dreier beim VfR Kaiserslautern. TSC-Spiel ausgefallen.

VB Zweibrücken - SV Hinterweidenthal 1:1 (0:0) In der Restsaison der Fußball-Landesliga West kämpft Schlusslicht VB Zweibrücken in jedem Spiel um Punkte gegen den Abstieg. Doch auch nach dem ersten Match des neuen Jahres bleibt das Team von Trainer David Schwarz ohne Sieg. Beim 1:1 gegen Hinterweidenthal wurden die Punkte immerhin geteilt. „Wir hatten hier bei uns mit äußerst schwierigen Platzverhältnissen fertig zu werden. Unser Rasen ist ja auch ansonsten nicht besonders gut, aber dieses Mal war es aufgrund der aktuellen Jahreszeit noch etwas schwieriger – und die starken Windböen haben die ganze Sache noch einmal für beide Mannschaften unangenehmer gestaltet“, erklärt VB-Spieler Lukas Österreicher.

Und so sahen die 65 Zuschauer viele lange Bälle. Die Gastgeber hatten bis zum Pausenpfiff leichte Feldvorteile, doch es wurden beim Spielstand von 0:0 die Seiten gewechselt. Die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte gehörten dann den Gästen, die diese Phase auch zur 1:0-Führung (55.) nutzten. „Vorausgegangen war ein Freistoß aus dem Halbfeld. Unser von Gästespieler Dominic Kessler bedrängter Kapitän Marc Brünisholz wollte klären und traf dabei unglücklich ins eigene Netz hinein. Zu diesem Zeitpunkt war die Gästeführung auch verdient“, meint Österreicher.

Allerdings war die Partie noch längst nicht entschieden. Österreicher sorgte für die nun wieder gut ins Spiel zurückgekehrten Gastgeber in der 72. Minute für den Ausgleich. „Ich hatte geflankt, der Ball flog einem Gästespieler an die Hand. Den fälligen Handelfmeter habe ich dann selbst verwandelt“, erklärt Österreicher.

In der Folge hätten beide Mannschaften noch zum Siegtreffer kommen können. Für den SV Hinterweidenthal hatte Spielführer Kim-Dan Schenk gleich in zwei Situationen kein Glück beim Abschluss (75., 80.). Und auf der Gegenseite landete ein 18-Meter-Schuss von Brünisholz am Lattenkreuz – für den Kapitän wäre es nach seinem unglücklichen Eigentor ein besonders schönes Gefühl gewesen, seine Mannschaft zum ersten Saisonsieg zu schießen.

So mussten sich die VB mit dem vierten Unentschieden der laufenden Runde begnügen. „Das Ergebnis geht auch so in Ordnung. Die Kampf-, Lauf- und Einsatzbereitschaft hat auf jeden Fall gestimmt. Unser erstes Ziel lautet, demnächst über den ersten Saisonsieg jubeln zu dürfen“, bleibt Österreicher zuversichtlich. Die nächste Chance dazu bietet sich am Sonntag um 15 Uhr in einem Kreis-Derby bei der SG Rieschweiler.

VfR Kaiserslautern - SG Rieschweiler 0:2 Ebendiese SGR feierte am Sonntag ihren vierten Saisonsieg und darf damit weiterhin auf den Klassenverbleib hoffen. Der Tabellen-14. setzte sich vor 50 Zuschauern mit 2:0 (1:0) beim Zwölften VfR Kaiserslautern durch. Mit zwei Treffern Held des Tages war der 25-jährige Angreifer Mirko Tüllner. Dem frühen Führungstor der Gäste in der elften Minute war ein schlechter Rückpass eines Lauterers vorausgegangen. Tüllner erlief sich den Ball und steuerte aus 35 Metern alleine in Richtung Tor zu. Dort behielt er die Übersicht und brachte das Spielgerät aus neun Metern links unten im Eck unter. „Mirko hatte eine richtig gute Vorbereitung, was sich heute ausgezahlt hat“, freut sich Rieschweilers neuer Trainer Björn Hüther. Seine Elf ließ in der ersten Halbzeit in der Defensive nichts zu. Der schlechte Zustand des Rasens habe dann das mögliche 0:2 verhindert, berichtet der Gästetrainer. So traf Tüllner in aussichtsreicher Position den Ball, der versprang, nicht richtig. Das Leder ging am Tor vorbei (40.).

In den ersten 25 Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. „Da haben wir mit zu wenig Selbstvertrauen und zu hektisch agiert. Anschließend konnten wir uns allerdings wieder vom Druck der Gastgeber befreien und haben schließlich zur Entscheidung getroffen“, berichtet der SGR-Coach. Erneut war es Tüllner, der im Anschluss an einen abgeprallten Ball energisch mit einer Grätsche nachsetzte und zum 2:0 traf (86.). „Spielerisch war auf diesem Platz nicht viel drin. Unsere kämpferische Leistung war allerdings sehr gut“, freut sich Hüther. Er hofft nun darauf, dass seine Mannschaft gegen die VB Zweibrücken gleich nachlegen kann.