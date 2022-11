Basketball-Landesliga : VT-Basketballer überrollen Bad Kreuznach

Bester Werfer der VT Zweibrücken gegen den VfL Bad Kreuznach war Milomir Mihailovic. Sein Team übernimmt durch den Sieg die Tabellenführung in der Landesliga. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken haben am vergangenen Samstag dem VfL Bad Kreuznach keine Chance gelassen. 107:57-Heimsieg für das Chnapkova-Team. Sonntag Spitzenspiel in Rockenhausen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Hochstein

Die Spieler des Basketball-Landesligisten VT Zweibrücken sind Wiederholungstäter. Gegen den Tabellenfünften VfL Bad Kreuznach setzten sich die Zweibrücker am Sonntag mit 107:57 durch. Dreistellig gepunktet und dann noch mit 50 Punkten unterschied gewonnen, das überraschte selbst VT-Trainerin Gabi Chnapkova. „Wenn ich ehrlich bin, mit diesem deutlichen Ergebnisse hatte ich vorher nicht gerechnet“, berichtet Chnapkova im Gespräch mit dem Merkur.

Von Beginn an demonstrierten ihre Spieler einen unbändigen Siegeswillen vor heimischem Publikum. „ Die Jungs waren heiß wie die Fritten und wollten unbedingt gewinnen.“ Mit Ende des ersten Viertels stand es bereits 27:13 für die Hausherren. Der schnelle Basketball der Rosenstädter stellte die Gäste aus der Kurstadt vor zunehmende Probleme.

Das Gästeteam musste in Zweibrücken auf einen ihrer Topscorer verzichten und konnte so auch im zweiten Viertel dem Zweibrücker Rollkommando nicht wirklich etwas entgegensetzen. So machten die Männer in den roten Trikots weiter das Spiel und setzten sich immer weiter ab. „Wir sind ganz viele Fastbreaks gelaufen“, erzählt Chnapkova, der Gegner sei einfach nicht hinterhergekommen. Beim Stande von 47:27 ging es dann in die Halbzeitpause.

Mit dem 20-Punkte-Polster im Rücken ging die Chnapkova-Truppe ins dritte Viertel. Wer jetzt dachte, die Hausherren nehmen vielleicht einen Gang raus und schonen sich und den Gegner, der wurde eines Besseren belehrt. Die Mannschaft um die VT-Topscorer Tim Burkholder und Milomir Mihailovic punktete munter weiter. Erfolgreichster Werfer an diesem Tag aus Zweibrücker Sicher war Mihailovic, der allein 27 Zähler zum Sieg beisteuerte. Sieben Punkte erzielte er von der Freiwurflinie.

Auch Tim Burkholder hielt sich gegen Bad Kreuznach nicht zurück und erzielte 24 Punkte für die VT. Am Ende des dritten Viertels war der Drops mit 84:38 fast gelutscht. Doch auch im letzten Spielabschnitt hielten die VT-Spieler das Tempo hoch und sicherten sich so den über deutlichen 107:57-Sieg. Durch den Heimerfolg ziehen die Rosenstädter an BBC Fastbreakers Rockenhausen vorbei und sind nun Tabellenführer der Landesliga Rheinhessen-Pfalz .

Rockenhausen verlor am Samstag beim TV Kirchheimbolanden mit 83:77. Am Sonntag kommt es dann zum Gipfeltreffen zwischen Zweibrücken und Rockenhause. „Das ist der klassische amerikanische Basketball – run and gun – viel Springen, wenig Verteidigen“, sagt Chnapkova mit Blick auf Spielweise der Rockenhausener, die als Ligazweite derzeit noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben. „Das ist eine ganz andere Nummer als Bad Kreuznach“, sagt die 46 Jahre alte Slowakin.

Den kommenden Gegner habe sie sich im Vorfeld schon angeschaut und arbeite aktuell die Taktik aus. „Ich würde sehr gerne das Spiel gewinnen, denn eine Niederlage hier könnte uns im Verlauf der Saison noch wehtun“, sagt Chnapkova, die am Sonntag auf ihren ganzen Kader zurückgreifen kann.

Rockenhausen hat den aktuellen Topscorer der Liga im Team. Auf Rian Cripe müssen die Zweibrücker bei ihrem Gastspiel in der Nordpfalz besonders acht geben. Der 20-jährige Amerikaner, erst seit dieser Saison im Dress des BBC aktiv, hat in fünf Spielen für die Nordpfälzer bereits 147 Punkte erzielt.

Tim Burkholder und Milomir Mihailovic sind dem Amerikaner jedoch dicht auf den Fersen. Burkholder liegt auf Rang zwei der Rangliste mit 108 Punkten und einem Schnitt von 21,6 Zähler pro Spiel. Sein Mannschaftskollege Mihalovic liegt mit 100 Punkten nur knapp hinter Burkholder auf Rang drei.

Ein Schlüssel zum Erfolg gegen Rockenhausen könnte die geschlossene Mannschaftsleistung sein. Das Teamwork habe Chnapkova ihren Spielern ohnehin eingeschärft: „Das stelle ich immer in jeder Besprechung in den Vordergrund.“, ein Ansatz, der sich bewährt hat. Deshalb will die 46-Jährige auch nicht die Leistung Einzelner hervorheben. „Die ganze Mannschaft arbeitet am Erfolg.“

VT-Trainerin Gabi Chnapkova war mit der Leistung ihrer Schützlinge im Heimspiel sehr zufrieden. Foto: Martin Wittenmeier