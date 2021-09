Fußball-Landesliga : TSC muss „hinten hellwach sein“, um nachzulegen

Zweibrücken Landesliga West: Der Spitzenreiter ist bereits am Freitagabend auf dem Wattweiler Berg gegen Hinterweidenthal im Einsatz.

Bereits am Freitagabend (Anstoß 19.30 Uhr) empfängt der TSC am heimischen Wattweiler Berg den FC Hinterweidenthal, derzeit mit sechs Punkten auf Rang fünf. Rubeck erwartet ein ähnliches Spiel wie zuletzt gegen den FC Fehrbach. „Hinterweidenthal wird tief stehen, auf Fehler unsererseits warten und dann versuchen, uns mit Kontern zu ärgern.“ Von seiner Mannschaft erwartet der TSC-Coach, dass sie kontrolliert nach vorne spielt und nach Ballverlusten zum Gegenpressing ansetzt. „Außerdem müssen wir nach hinten immer hellwach sein.“ Gerade im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf wäre ein Sieg für den TSC wegweisend. So könne man den Anspruch auf einen Platz in den Top vier, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, untermauern und den Vorsprung auf Hinterweidenthal auf sieben Punkte ausbauen.