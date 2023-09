Fußball-Landesliga West TSC verpasst Sieg gegen zehn Hauensteiner

Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten war der SC Hauenstein die bessere Mannschaft. Doch dann gerieten die Gäste aufgrund einer Notbremse in Unterzahl: Im Anschluss an einen langen Ball von TSC-Spielertrainer Dennis Hirt wurde Wachall von Moritz Schmitt regelwidrig gebremst, und dieser musste nach 65 Minuten den Platz verlassen. „Wir hatten dann in Überzahl mehr Ballbesitz, leisteten uns aber zu viele individuelle Fehler. Wir waren einfach nicht konzentriert genug, was den Gegner im Spiel ließ. Falls die Gäste ihre Konter besser ausspielen, können wir sogar noch verlieren“, meint Hirt und ergänzt: „Mit einem Mann mehr auf dem Platz hätten wir eigentlich drei Punkte holen müssen. So müssen wir mit dem einen Zähler leben, der allerdings für uns insgesamt zu wenig ist.“ So sieht es auch sein gleichberechtigter Trainerkollege Özal Acar: „Wir haben uns das Leben gegen in Unterzahl agierende Hauensteiner unnötig schwer gemacht. Aus meiner Sicht sogar schwerer als noch zuvor gegen elf. Letztlich war es ein gerechtes Unentschieden, aber natürlich hätten wir liebend gerne zwei Punkte mehr hierbehalten.“