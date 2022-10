Fuball-Landesliga Südwest : TSC gegen unberechenbaren Gegner gefordert

TSC-Trainer Florian Opitz (rechts) muss auf den rotgesperrten Maximilian Decker (links) verzichten. Foto: Stefan Holzhauser

Zweibrücken/Rieschweiler Fußball-Landesliga: Schlusslicht VB Zweibrücken will in Kaiserslautern an Aufwärtstrend anknüpfen. SGR bei Kirn-Sulzbach zu Gast.

Am zwölften Spieltag in der Fußball-Landesliga West müssen alle drei Kreis-Mannschaften auswärts antreten. Der Tabellenachte TSC Zweibrücken hat im bisherigen Saisonverlauf 18 Punkte geholt und gastiert am Sonntag um 15.15 Uhr beim SC Weselberg. Die Weselberger verfügen hinter dem Tabellensechsten SV Rodenbach (44 erzielte Tore) mit je 31 Treffern zusammen mit dem Spitzenreiter TuS Hackenheim sowie der auf Rang drei platzierten SG Hüffelsheim über die zweitbeste Offensive der Liga. Allerdings musste man auch bereits 30 Gegentreffer hinnehmen – das ist die identische Anzahl wie beim noch sieglosen Schlusslicht VB Zweibrücken.

„Das ist ein Gegner, der nur extrem schwer einzuschätzen ist. Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt, dass man kaum noch unterschiedlicher spielen kann“, sagt TSC-Trainer Florian Opitz. Beispielsweise kam der SC Weselberg in Rodenbach mit 0:5 unter die Räder, gewann dafür aber daheim gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied (7:1) und beim VfL Simmertal (5:1) jeweils problemlos. Die bislang letzte Weselberger Niederlage datiert vom 17. September (2:3 bei den SF Bundenthal). Anschließend folgte unter anderem noch ein 3:3 beim Tabellenzweiten SG Eintracht Bad Kreuznach. Und genau mit diesem Ergebnis hatte sich auch der TSC am vergangenen Wochenende nach toller Aufholjagd zu Hause am Wattweiler Berg von Bad Kreuznach getrennt. Opitz weiß also ganz genau, dass dem TSC am Sonntag ein durchaus schwerer Gang bevorsteht. „Ich glaube, ich habe noch nie einen schnelleren Spieler als ihn gesehen. Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist Jascha wirklich nur sehr schwer zu stoppen. Und mit Attila Baum verfügen sie über einen äußerst erfahrenen Spieler. Er ist stets brandgefährlich und kann auch das Spiel in die Hand nehmen“, warnt Opitz. Hinzu käme mit Kevin Büchler ein „abgezockter Torjäger, der manchmal auch aus dem Nichts heraus trifft“. Und Respekt hat der TSC-Trainer auch vor den lautstarken Weselberger Anhängern. „Wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen, sondern müssen unseren Stiefel runterspielen“, betont der 35-Jährige. Er muss im Vergleich zum letzten Spiel lediglich auf den rotgesperrten Maximilian Decker verzichten. Aufgrund einer Knieverletzung ist Quincy Henderson für die anstehende Partie noch kein Thema, er soll aber ab der kommenden Woche ins Aufbautraining einsteigen.

Schlusslicht VB Zweibrücken konnte sich trotz der beiden Niederlagen in Bad Kreuznach (0:2) sowie zuletzt daheim gegen Weselberg (1:2) deutlich steigern und tritt nun wesentlich wettbewerbsfähiger auf. Weiterhin negativ ist die Bilanz von erst vier geschossenen Toren in elf Partien. Und natürlich hofft man am Hornbachstaden auch endlich nach zwei Unentschieden und neun Niederlagen auf den ersten Saisonsieg. Positiv ist der geringe Abstand zu den drei unmittelbar davor platzierten Teams. Zum Tabellendreizehnten SC Idar-Oberstein II beträgt die Differenz lediglich fünf Zähler.

Am Sonntag sind die VB um 15:15 Uhr beim mit elf Punkten gestarteten Tabellenzwölften VfR Kaiserslautern auf dem traditionsreichen Erbsenberg gefordert. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die auch entschlossen in die Zweikämpfe hineingeht. Aufgrund ihres starken Kaders hätte ich sie vor der Runde zum jetzigen Zeitpunkt weiter vorne erwartet. Allerdings steht es uns in unserer aktuellen Situation erst gar nicht zu, über das Abschneiden von anderen Mannschaften zu urteilen“, sagt VB-Spielertrainer Alexander Joniks. Hinter dem Einsatz von mehreren erkrankten Spielern würde noch ein Fragezeichen stehen. Ob Janik Gerlinger am Sonntag mitwirken kann, ist ebenfalls noch offen. Ihn plagten zuletzt Oberschenkelprobleme. „Für uns geht es darum, sich das Glück wieder hart zu erarbeiten und in Kaiserslautern an den Aufwärtstrend von zuletzt anzuknüpfen“, meint Joniks.

Auch sein Trainerkollege bei der SG Rieschweiler war in den vergangenen Wochen dabei gefragt, dem Team wieder zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Die Elf von Trainer Marcus Eiser kam bereits einige Male böse unter die Räder und stellt mit 53 Gegentreffern die mit Abstand anfälligste Defensive der Liga. Sechs Punkte hat die SG auf dem Konto – das sind als 14. gerade einmal zwei mehr als der VfL Simmertal und vier als die VB Zweibrücken. Den letzten Sieg gab es Anfang Oktober beim 2:0 zu Hause gegen Simmertal. Nun folgt am Sonntag um 15 Uhr das Gastspiel beim Tabellensiebten SG VfR 07 Kirn-SC Kirn-Sulzbach (19 Zähler).

„Wir müssen gegen diesen Gegner die vielen individuellen Fehler von zuletzt abstellen“, fordert Eiser auch mit einem Blick auf das Torverhältnis der SG. Der siebte Platz wurde mit gerade einmal mit 16 erzielten Treffern erreicht, es gab allerdings auch nur 14 Gegentore. „Wir treffen auf eine zweikampfstarke und lauffreudige Mannschaft. Ihr Platz ist riesig. Außer Stadien ist das der größte Platz, den ich überhaupt kenne. Dieser erfordert ein weiträumiges Umschaltspiel“, betont Rieschweilers Trainer.