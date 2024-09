Fußball-Landesliga West TSC Zweibrücken verliert Topspiel unglücklich

TSC Zweibrücken – SG Hüffelsheim 0:1 (0:0). Die rund 200 Zuschauer am Wattweiler Berg sahen ein intensiv geführtes Spitzenspiel. Der TSC Zweibrücken verließ letztlich als unglücklicher Verlierer den Platz. „Wir haben von der ersten Sekunde an ein richtiges Feuerwerk abgebrannt und hätten eigentlich bereits nach acht Minuten bei einer von Tim Wachall hereingebrachten Ecke in Führung gehen müssen. Allerdings klärte auf der Linie der Gästespieler Lars Hermann im allerletzten Augenblick“, sagt TSC-Trainer Özal Acar. Wachall war es auch, der in der 15. Minute abermals für große Torgefahr sorgte, als der Ball bei seinem Distanzschuss an der Latte landete. Und eine weitere Großchance für den TSC hatte auch Kapitän Tobias Schön, dessen Kopfball von Gästeschlussmann Jan-Niklas König überragend gehalten wurde. „Wir hätten zur Pause durchaus mit 2:0 in Führung liegen können. Bei den Gästen ging im gesamten Spielverlauf im Angriff nicht viel. Leider haben wir unsere guten Chancen nicht genutzt. Das war ja nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel bereits in der ersten Halbzeit zu unseren Gunsten entscheiden hätten können. Die Chancenverwertung ist momentan etwas unser Problem“, hadert der Zweibrücker Trainer.