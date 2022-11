Volleyball-Landesliga : SVK-Volleyballer bleiben Spitzenreiter

SVK-Spieler Pavlo Kolos (grau), hier in der Partie gegen Saarwellingen am Netz, brachte wie sein Kollege Daniel Hoffmann am Wochenende fast jeden Angriff im Feld des Gegners unter. Foto: Martin Wittenmeier

Klarenthal Die Landesliga-Volleyballer des SVK Blieskastel Zweibrücken haben mit einem 3:1 beim TV Klarenthal II die Tabellenspitze verteidigt. Im Pokal wartet nun ein Verbandsligist auf die Saarpfälzer.

Die mehrwöchige Pause konnte den Spielfluss der Landesliga-Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken nicht bremsen. Mit einem Sieg gegen die 2. Mannschaft des TV Klarenthal behaupten die Saarpfälzer die Tabellenführung. Das Team von Spielertrainer Alexander Hoffmann setzte sich mit 3:1 gegen den Saarbrücker Stadtteil-Club durch und bleiben weiter Verlustpunkt frei.

„Die Sätze 1, 2 und 4 beim TV Klarenthal II hatten wir von Beginn an dominiert und gerieten nicht in Rückstand.“, sagt Hoffmann mit Blick auf das vergangene Spiel in Klarenthal. Die Hoffmann-Truppe musste lediglich den dritten Satz mit 25:15 an die Hausherren abgeben. Den ersten Satz konnten die Gäste mit 21:25 für sich entscheiden und das in gerade mal 15 Minuten. „Wir waren immer knapp vorne und konnten uns durch starke Aufschlagserien von Michael Hoffmann absetzen.“, analysiert Trainer Hoffmann die Erfolgsfaktoren für den Erfolg seiner Mannschaft.

Der zweite Satz dauerte 22 Minuten und am Ende konnten die Saarpfälzer den nächsten Punkt für sich verbuchen. Auch wenn dieser Satz mit 25:19 zu Gunsten des SVK ausging, waren beide Teams phasenweise dicht beeinander. Die erste SVK-Auszeit nahm Hoffmann beim Stande von 9:7. Kurz drauf gab es den ersten Wechsel für den SVK: Hoffmann nahm Andreas Eitel vom Feld und brachte Johannes Töws in die Partie: „Wir tauschten also Neuling gegen Erfahrung.“

Seine Entscheidung sollte Hoffmann nicht bereuen: „Johannes fügte sich direkt gut ein und spielte seine Größe mit starken Angriffen aus.“ Aus dem 14:13 bei Töws Einwechslung wurde schließlich ein Vorsprung von sechs Punkten für die Gäste aus der Saarpfalz. Mit der Leistung seines Teams zeigte sich Hoffmann sehr zufrieden: „Wir spielten, wenn möglich, schnelle Bälle und verhinderten dadurch den gegnerischen Doppelblock. Pavlo Kolos und Daniel Hoffmann brachten fast jeden Angriff im Feld unter.“

Im dritten Satz wollte Hoffmann seiner Mannschaft die Möglichkeit zum Ausprobieren geben: „Im dritten Satz veränderten wir unsere positionelle Grundaufstellung, um Spielpraxis zu sammeln. Da wir in dieser Formation nicht eingespielt sind, ging der Satz gerechtfertigt nach Klarenthal.“ 25:15 für den TVK sprechen eine deutliche Sprache. Im letzten Satz des Abends sorgten die SVK-Spieler jedoch wieder abgeklärt für klare Verhältnisse und gingen mit 25:20 als Sieger vom Platz.

„Unsere Generalprobe für das Landespokalspiel gegen Wiesbach II ist geglückt, aber mit Ausbaupotenzial.“, freut sich SVK Trainer Alexander Hoffmann über den Auswärtssieg seiner Mannschaft in der Liga. Damit es im Pokal gegen den klassenhöheren Verein vielleicht zur Überraschung reicht, wird beim SVK unter der Woche fleißig gearbeitet. „Ich hoffe auf viele Trainingsteilnehmer unter der Woche, damit wir Spielsituationen einstudieren können und im Abschlusstraining am Freitag noch mal an unseren individuellen Abläufen feilen können.“