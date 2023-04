Fußball-Landesliga West SG Rieschweiler ist zurück im Geschäft

TSC – TuS Hackenheim 3:1 (1:1). Am Ostermontag geriet der TSC vor 170 Zuschauern bereits nach vier Minuten durch Niklas Schneider mit 0:1 in Rückstand. „Im Gegensatz zum Samstags-Spiel stimmte dieses Mal unsere Körpersprache. Die Köpfe blieben oben und wir haben mit breiter Brust auf den Ausgleich gedrängt“, sagt Opitz. Nach einem langen Einwurf gelang Maximilian Decker der Ausgleich (25.). Und auch in der zweiten Halbzeit blieb der TSC am Drücker: Sebastian Meil war im Anschluss an einen weiten Freistoß von Sebastian Schmitt mit dem 2:1 zur Stelle (55.). Die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute: Hirt traf auf Vorarbeit von Felix Stopp zum 3:1. Zuvor hatte Stopp noch zwei Großchancen ausgelassen. In der 80. Minute scheiterte er am Pfosten, ehe ihn wenig später Jonathan Kauf in Szene setzte und Hackenheims Schlussmann Marc Reekers glänzend parierte (85.). „Nach diesem verdienten Sieg ärgert mich die Niederlage vom Samstag noch mehr“, meint Opitz nach dem Sieg gegen den Zweiten.