Fußball-Landesliga : TSC im Verfolgerduell ganz souverän

VBZ-Spieler Waldemar Schwab (grün) gibt im Zweikampf mit Rodenbachs Artim Bekteshi alles, doch es reichte nicht zum ersten Saisonerfolg. Foto: Martin Wittenmeier

Fußball-Landesliga: 4:1-Erfolg gegen SG Hüffelsheim. Herbe Niederlagen für VB Zweibrücken und SG Rieschweiler.

TSC Zweibrücken – SG Hüffelsheim 4:1 (2:1). Am Sonntag sahen in dem wichtigen Verfolgerduell der Fußball-Landesliga am Wattweiler Berg 150 Zuschauer einen überzeugenden Auftritt des TSC. „Das war eine richtig klasse Leistung. Wir haben von der ersten bis zur allerletzten Minute das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Jungs waren voll konzentriert und haben das Spiel in die Hand genommen“, freute sich Neu-Trainer Florian Opitz. Das 1:0 in der 32. Minute durch Quincy Henderson sei bereits fast alleine das Eintrittsgeld wert gewesen. „Ich dachte eigentlich, er würde in dieser Aktion ins Eins-gegen-Eins gehen, entschied sich dann aber aus weiter Entfernung für einen richtig sehenswerten Heber“, schwärmte Opitz. Und kurz darauf erhöhte Erik Bischof bereits auf 2:0 (37.). Noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Cedric Lind für Hüffelsheim (40.).

„Es war ein unnötiger Gegentreffer, weil wir in dieser Situation einfach zu spät umgeschaltet hatten. In den vergangenen Wochen hätte uns so ein Tor wahrscheinlich noch komplett aus dem Rhythmus gebracht – aber dieses Mal war es völlig anders. Wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit tollen Fußball gespielt“, freute sich der TSC-Coach. Die Vorentscheidung gelang dem richtig gut aufgelegten Henderson: Er zog in der 55. Minute von Linksaußen in die Mitte und schlenzte den Ball gefühlvoll zum 3:1 ins rechte Eck. „Das sah so gekonnt aus, wie früher bei Arjen Robben vom FC Bayern München - eben nur seitenverkehrt“, lobte Opitz seinen Doppeltorschützen. In der 67. Minute war dann endgültig die Messe gelesen, nachdem Leon Hubert Franzmann aufgrund einer Notbremse an Henderson die Rote Karte gesehen hatte. Wiederum Bischof besorgte den letzten Treffer zum Endstand (75.). „Letztlich wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen. Aber natürlich bin ich auch so mehr als zufrieden“, meinte Opitz.

Für seine Mannschaft geht es bereits an diesem Mittwoch, 14. September, weiter: Dann gastiert der TSC um 19 Uhr im Verbandspokal beim Ligarivalen SC Hauenstein.

SC Idar-Oberstein II – SG Rieschweiler 4:2 (2:2). Das hatte man sich bei der SG Rieschweiler völlig anders vorgestellt. Die 75 Zuschauer im Haag erlebten eine abwechslungsreiche Anfangsphase. Bereits nach vier Minuten brachte Dustin Kronenberger den SC II im Anschluss an eine Unkonzentriertheit in Reihen der Gäste mit 1:0 in Führung. „Wir haben aber super darauf reagiert und selbst zwei schnelle Tore erzielt“, erklärte Rieschweilers Trainer Marcus Eiser. Das 1:1 ging auf das Konto von Daniel Preuß (8.), ehe Kevin-Alexander Gundt nachlegte (10.). „Lange Zeit hatten wir das Spiel komplett im Griff. Dann hat ein Abstimmungsproblem leider zum 2:2 geführt“, ärgerte sich Eiser. Nutznießer zum 2:2 war Idar-Obersteins Dominic Bauer (27.). Aus Sicht des Rieschweiler Trainers beeinflusste dann in den zweiten 45 Minuten Schiedsrichter Tim Schmöller das Spielgeschehen. In der 47. Minute gab es Gelb-Rot für Gästespieler Fabian Schäfer. In vielen 50:50-Situationen habe der Unparteiische zugunsten der Heimmannschaft entschieden. In Überzahl besorgte Dustin Cooper das 3:2 (60.), ehe Thomas Szöllösi auch noch ein viertes Tor für den SC Idar-Oberstein II nachlegte (74.). Zu allem Überfluss sah mit Nicklas Eiser noch ein weiterer Gästeakteur Gelb-Rot (89.). „Wir hatten den Gegner in der ersten Halbzeit eigentlich komplett im Griff und zeigten uns in Sachen Spielanlage erneut verbessert. Ich bin derzeit ziemlich über diese Niederlage und ihr Zustandekommen frustiert.“ Die Eiser-Elf ist mit weiterhin drei Zählern auf den vorletzten Rang 15 zurückgefallen.

VB Zweibrücken – SV Rodenbach 0:5 (0:4). Die VB Zweibrücken warten auch nach dem fünften Spieltag auf den ersten Saisonsieg. Mit erst einem Zähler belegt der Traditionsverein weiterhin den letzten Platz 16. Auch das Torverhältnis von 0:14 sorgt am Hornbachstaden für keine große Freude. Die Heimpartie am Samstag gegen Rodenbach fand vor offiziell 75 Zuschauern in Rimschweiler statt. Allerdings brachte auch dieser „Umzug“ zur Rimschweiler Kerb kein Glück. Der Rodenbacher Artim Bekteshi brachte seine Mannschaft bereits nach sieben Minuten mit 1:0 in Front. Auch in der Folge konnte die Spitzenmannschaft quasi nach Belieben schalten und walten. Wiederum Bekteshi (28.) ließ den zweiten SVR-Treffer folgen. Als es dann nach gut einer halben Stunde bereits 0:4 stand – Nikolas-Johannes Nussbaum (30., 32.) hatte per Doppelschlag getroffen – bahnte sich für die VBZ sogar ein Debakel an. „Mit der Leistung bis dahin konnten wir natürlich absolut nicht zufrieden sein. Man darf jedoch nicht vergessen, dass aufgrund unserer stark angespannten Personalsituation mehrere angeschlagene Spieler auf dem Platz standen. Wir stellten nach dem 0:4 dann von einem 3-3-2-2- auf ein 4-4-2-System um. Ich selbst bin in die Innenverteidigung zurückgegangen, wo ich zusammen mit David Schwartz gespielt habe“, erklärte der Co-Spielertrainer der VBZ, Lukas Österreicher.

Die taktischen Umstellungen verfehlten ihre Wirkung nicht. „Wir zeigten nun einen ganz anderen Fußball und hätten bei guten Chancen durchaus auf 2:4 herankommen können.“ Jan-Niklas Krause scheiterte an der Latte und auch Christian Zech bot sich noch eine gute Einschussmöglichkeit. Erst Mitte des zweiten Durchgangs zeigten die Rodenbacher wieder mehr Elan und konnten dann auch noch durch Jannick Strasser einen fünften Treffer nachlegen (75.). „Unser guter Schlussmann Merlin Schäfer vereitelte noch weitere Gegentore. Falls er vorzeitig den Kopf in den Sand gesteckt hätte, wäre auch ein 0:6 oder gar 0:7 möglich gewesen.“