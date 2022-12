Kegeln : „Kroatiens“ Kegler gewinnen Mini-WM

Dellfeld/Mutterstadt Viele junge Kegler vom KV Dellfeld bei Veranstaltung zur Nachwuchsförderung.

Die neu aufgestellte Jugendabteilung des Landesfachverbands (LFV) Rheinland-Pfalz Kegeln will ihren Sport für Jugendliche wieder attraktiver machen. In Mutterstadt wurde deshalb ein Wettkampf im Format einer „Mini-WM“ veranstaltet, in der junge Kegler verschiedener Vereine unter der Flagge eines Landes in gemischten Teams antraten. Damit jeder eine Chance auf den Sieg hatte, wurden erfahrenere und unerfahrenere Spieler unterschiedlicher Altersklassen gemischt.

Insgesamt kamen zwölf Mannschaften zu je vier Spielern zustande, die für verschiedene „Kegelnationen“ antraten. Im Zwischenlauf spielten die Teams im Tandem-System (also immer zwei Teams zu je zwei Spielern einer Mannschaft) sechs Finalisten und sechs Teams für die Platzierungsrunde aus. In einem spannenden Duell konnte sich am Ende die Mannschaft von Kroatien vor Frankreich und Rumänien durchsetzen. Im Siegerteam von der Adriaküste waren mit Leon Brutsch (U18) und Eldin Kecanovic (U14) auch zwei Jugendspieler vom KV Dellfeld vertreten. Komplettiert wurde das Team durch Nickolai Frosch (U14, KV Mutterstadt) und Mia Schreiner (U14, TSG Schwabenheim). Insbesondere Leon Brutsch und sein Partner Nickolai Frosch zeigten im Finale eine tolle Leistung. Mit 101 Kegeln in 20 Wurf, (10 Volle, 10 Abräumen) spielten sie die mit Abstand beste Bahn des Turniers. Insbesondere die 50 Kegel in 10 Wurf Abräumen waren einer WM wahrhaft würdig.