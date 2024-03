Fußball-Verbandspokal Pirmasens/Zweibrücken TSC II schrammt haarscharf am Finale vorbei

„Wir waren das Spiel mit der Vorgabe angegangen, die Gäste früh anzulaufen und von Beginn an unter Druck zu setzen. Und dieses Konzept war auch in der ersten Halbzeit extrem gut aufgegangen. Wir hatten das Spiel komplett in der Hand“, sagt Meil. In der fünften Minute brachte Enver Beljulji eine Ecke in die Mitte, wo Alex Styben den Ball per Kopf für Mark Golschewski zum 1:0 auflegte. Genau eine halbe Stunde später hieß es dann 2:0: Fabian Bayer profitierte in dieser Situation davon, dass SG-Schlussmann Simon Rommelfanger bei einem Passversuch etwas wegrutschte. Bayer nahm daraufhin hin das Spielgerät 25 Meter vor dem Tor an und brachte es im Netz unter (35.). Zu diesem Zeitpunkt überraschend fiel dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Julian Bold der Anschlusstreffer der Gäste. Bold traf per Kopf – die Spieler des TSC hatten eine Abseitsposition gesehen. Schiedsrichter David Lukas Schwinzer sah dies anders. „Keinen Vorwurf an ihn. Ohne Gespann bei einem Flutlichtspiel stets auf der Höhe zu sein und alles richtig zu beurteilen, ist einfach richtig schwer“, nimmt Sebastian Meil den Unparteiischen in Schutz.