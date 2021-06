Olympia-Aus : Hiobsbotschaft für Holzdeppe

Zweibrücken Der Stabhochspringer vom LAZ Zweibrücken verpasst die Olympischen Spiele wegen eines Knorpelschadens.

Am vergangenen Wochenende hatte Holzdeppe seinen Wettkampf in Mössingen abgebrochen. Aus Sicherheitsgründen – weil er beim Aufwärmen Schmerzen in seinem rechten Knie verspürt hatte. Der Weltmeister von 2013 hatte daraufhin zunächst von einem „Sehnenproblem“ gesprochen. Was es genau sei, könne er aber noch nicht sagen. Er sei mit seinem Arzt noch in der Findungsphase, hatte er gegenüber dem Merkur erklärt. Nach einem MRT hat der LAZ-Athlet nun die traurige Antwort erhalten: Im schmerzenden Knie liegt ein Knorpelschaden vor. Damit wird Holzdeppe die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli - 8. August) verpassen. Es wäre nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 seine vierte Olympia-Teilnahme gewesen. Die Norm von 5,80 Metern hatte Holzdeppe bereits 2019 abgehakt. Die Bestätigungshöhe von 5,70 in dieser Saison allerdings noch nicht.