Fußball-Verbandspokal Südwest : Knopp/Wiesbach vor brisantem Pokal-Duell

Knopp/Wiesbach Erblind Suleymani zehn Minuten vor dem Ende 3:1 vorn, fing sich in den Schlussminuten aber noch zwei Treffer ein.

An diesem Mittwoch um 18 Uhr empfängt Knopp/Wiesbach Landesligist SC Weselberg in der zweiten Runde des Verbandspokals zu einem brisanten Duell. In der vergangenen Saison spielten beide Teams noch zusammen in der Bezirksliga Westpfalz. Die Hauptrunde schloss Knopp/Wiesbach damals acht Punkte vor den Weselbergern ab. Doch in der anschließenden Aufstiegsrunde zog Weselberg vorbei und stieg direkt auf. Knopp/Wiesbach scheiterte in der Relegation. Nach dem Gewinn der Meisterschaft widmeten die Weselberger dem unterlegenen Konkurrenten einen wenig freundlichen Aufdruck auf ihren Meister-T-Shirts, die sie auch bei ihrer Abschlussfahrt auf Mallorca trugen. Und auch sonst sind die Vereine offenbar weit entfernt von Freundschaft. Wegen der Rivalität und gegenseitigen Provokationen ist nach Informationen unserer Zeitung beim Pokalspiel in Knopp eine Aufsicht vom Fußballverband dabei. Außerdem leitet mit Julien Belzer vom FK Clausen ein erfahrener Schiedsrichter die Partie.