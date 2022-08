Fußball-Bezirksliga : Knopp/Wiesbach erobert die Spitze

Trainer Sanel Nuhic und seine SG Knopp/Wiesbach stehen in der Bezirksliga ganz oben. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Knopp Fußball-Bezirksligist gewinnt beim SV Schopp dank dreier Treffer von „Renatinho“ mit 4:1. Die Partie des SV Battweiler gegen die SG Eppenbrunn wurde verlegt.

Beim SV Schopp kassierte Knopp/Wiesbach erstmal eine kalte Dusche. Elf Minuten waren gespielt, als Jens Stadler die Hausherren vor rund 60 Zuschauern mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort der SG ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Zeigerumdrehungen später glich Ronaldo Alves Junior wieder aus. Und als Neuzugang Renato Carlos Silva, genannt „Renatinho“, praktisch mit dem Halbzeitpfiff den zweiten Treffer für die Gäste erzielte, hatte Knopp/Wiesbach die Partie gedreht. Bis in die Schlussphase durfte das noch punktlose Schlusslicht Schopp auf den Ausgleich hoffen. Doch in der 79. Minute legte „Renatinho“ seinen zweiten Treffer nach – und schnürte wenig später sogar den Dreierpack (86.).