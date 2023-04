Reitsport „Kingdom of Heaven“ fliegt zum Heimsieg

Der Zweibrücker Renntag hatte aber noch weitere Schmankerl für die Zuschauer parat. Mit Lotterbov vom Kölner Gestüt Röttgen nahm ein Pferd teil, das im vergangenen Jahr auch beim Deutschen Derby am Start war. Lotterbovs Trainer Markus Klug weilte beim Renntag in Düsseldorf, meldete sich aber über das Zweibrücker Platzmikrofon zu Wort und erklärte, wie es zum Start des „Derby-Pferdes“ in Zweibrücken kam. Der Viebeiner war seit vergangenem Sommer nicht mehr gelaufen, weil er erkrankt war. Er musste sogar operiert werden und sollte nun in der Westpfalz Rennluft schnuppern und sich wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Seiner Favoritenrolle wurde Lotterbov gerecht. Mit Gavin Ashton im Sattel gewann das Erfolgspferd deutlich – auch wenn Antonia von der Recke im Sattel von Right Turn und Tommaso Scardino mit Small Fires Gegenwehr leisteten. Der Siegreiter Ashton war übrigens erstmals in Zweibrücken am Start und äußerte sich sehr positiv über Publikum und Renntag-Flair.