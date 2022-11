2. Fußball-Liga : Klement sei Dank: Kaiserslautern feiert Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf Fußball-Zweitligist gewinnt dank eines Treffers in der Nachspielzeit 2:1 bei Fortuna Düsseldorf und überwinter nun sogar in der Nähe der Aufstiegsränge.

(dpa) Mit dem dritten Sieg in Serie hat der 1. FC Kaiserslautern einen erfolgreichen Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und den Aufstiegsträumen der Fans weitere Nahrung gegeben. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Freitag durch einen verwandelten Foulelfmeter von Philipp Klement in der Nachspielzeit (90.+6 Minute) bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) und kletterte vorerst auf den vierten Tabellenplatz. „Die ganze Hinrunde war geil. Die Leute sind überglücklich“, sagte Schuster über die Bilanz von 29 Punkten. Allein neun Zähler kamen seit vergangenem Samstag hinzu. Für die Roten Teufel war es eine perfekte englische Woche.