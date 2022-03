Fußball-Regionalliga : Geschwächte Homburger trennen sich Remis

Nach einer Ecke für die Homburger: Ernergisch stemmt sich Yilber Lokaj vom Bahlinger SC gegen einen Kopfballversuch von FCH-Innenverteidiger Jonas Scholz (grün) auf das Tor des BSC. Foto: Markus Hagen

Bahlingen Fußball-Regionalligist FC Homburg spielt am Samstag beim Bahlinger SC 1:1 (1:1). Die Saarpfälzer schlagen sich angesichts 13 fehlender Spieler gut – hadern aber am Ende mit ihrer Chancenverwertung.

Fußball-Regionalligist FC Homburg ist am Samstag beim Bahlinger SC nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen – trotz guter Chancen. Die Gäste aus dem Saarland waren mit einer Rumpftruppe zum Tabellensiebten gereist. FCH-Trainer Timo Wenzel musste auf zahlreiche Spieler verzichten. Zu den zwölf verletzungsbedingten Ausfällen gesellte sich am Samstag noch Außenverteidiger Philip Schuck. Der Corona-Test des Defensivspielers zeigte kurz vorher ein positives Ergebnis. Nur drei Feldspieler nahmen auf der Bank der Grün-Weißen Platz. Dafür lief es für die Homburger vor 680 Zuschauern am Rande des Kaiserstuhls dann erstaunlich gut – nur die nötigen Tore wollten nicht fallen. „Von den Chancen her hätten wir gewinnen können“, haderte Wenzel. Vor dem Hintergrund der personellen Situation war der FCH-Chefcoach mit dem einen Zähler in der Fremde aber nicht unzufrieden.

Wenzel sah zunächst eine offene Partie, die in der Anfangsphase aber überhaupt keinen nennenswerten Torraumszenen bot. Dies änderte sich in der 27. Minute: Über Mart Ristl lief der Ball schnell zum einzigen FCH-Stürmer Patrick Dulleck, dessen Direktzuspiel auf die linke Außenbahn Markus Mendler zum 1:0 abschloss. Es war bereits das 17. Saisontor für Mendler – das ist Ligabestwert zusammen mit Nick Proschwitz von der TSG Hoffenheim II. Und die Führung für den FCH war verdient. Die Saarländer hatten zwar vor Mendlers Treffer keine Torchance gehabt, die Partie aber weitestgehend kontrolliert. Nur vier Minuten später hätte Shako Onangolo auf 2:0 erhöhen können. Statt aus günstiger Position direkt abzuschließen, wartete er mit dem Torabschluss aber zu lange.

Und das rächte sich. Denn auf der Gegenseite fiel quasi aus dem Nichts der Ausgleich. Die Verteidiger Jonas Scholz und Tim Stegerer sahen dabei nicht gut aus. Beide waren schlecht positioniert, als der Bahlinger Shqipon Bektasi in die klaffende Lücke stieß und – ebenfalls mit dem ersten Torschuss für seine Mannschaft – den Ausgleich markierte (33. Minute). Kurz vor der Pause hätte Dulleck für die Grün-Weißen zurückschlagen können. Sein Schuss aus 16 Metern landete aber genau in den Armen von Bahlingens Torhüter Marvin Geng.

Nach dem Seitenwechsel bekam Homburg in der 50. Minute erneut die Chance, die Führung wiederherzustellen. Marco Hingerl eroberte vor dem gegnerischen Strafraum den Ball von Mihailo Trkulja und tauchte dann alleine vor Geng auf. Doch auch Hingerls Abschluss aus zehn Metern geriet zu unplatziert. Auf der Gegenseite musste dann auch Homburgs Schlussmann Krystian Wozniak das erste und einzige Mal an diesem Tag eingreifen. Er parierte gegen Hasan Pepic (59.). „Hinten standen wir echt super, wir haben fast nichts zugelassen“, analysierte Wenzel, dessen Team noch durch einen abgefälschten 25-Meter-Schuss von Patrick Lienhard (65.) und einen Kopfball von Stegerer (72.) zu weiteren guten Möglichkeiten kam. Das deutliche Chancenplus der Homburger reichte aber am Ende nur für einen Punkt. Die kleine Serie von drei Siegen in Serie hat damit ein Ende gefunden.

„Es ist schon schade, dass wir uns für diese Leistung mit dem allerletzten Aufgebot nicht mit einem Sieg belohnen konnten“, resümierte Teamkapitän Patrick Lienhard. „Wenn Marco Hingerl bei seiner großen Chance das 2:1 macht, gewinnen wir“, war sich auch Timo Wenzel sicher. Der Trainer verteilte noch ein Sonderlob an U23-Spieler Mehmet Bagci. Der 20-Jährige gab am Samstag in Bahlingen sein Startelf-Debüt in der Regionalliga-Mannschaft. Für den kurzfristig ausgefallenen Philipp Schuck spielte Bagci auf der linken Außenverteidigerposition. „Ich habe schon am Freitag vor der Abfahrt erfahren, dass ich spielen werde. So konnte ich mich auch mental darauf vorbereiten“, berichtete der 20-Jährige, der mit seiner Leistung und dem Ergebnis ganz zufrieden war. „Klar, wir hatten mehr vom Spiel, mehr Chancen, aber mit dem einen Punkt können wir schon einverstanden sein, wenn man bedenkt, wie viele Spieler ausgefallen sind“, so sein Fazit.