Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg landet Befreiungsschlag

Markus Mendler wollte das hohe Resultat nicht überbewerten: „Dafür gibt es auch nur drei Punkte. Aber auf jeden Fall gibt es nun gewaltigen Auftrieb für die nächsten Wochen.“ Dabei hofft er, dass der FCH wie in der letzten Saison nach einem 8.1-Auswärtssieg beim späteren Meister VfB Stuttgart II den Schwung und das Selbstvertrauen mitnehmen kann, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Auch der Trainer gab sich nach dem Befreiungsschlag im Waldstadion nicht ganz so euphorisch wie die Homburger Fans. „Klar ist die Erleichterung über das Gezeigte groß, aber ich zeige mich demütig. Jedes Spiel müssen wir uns hart erarbeiten, keines ist ein Selbstläufer“. Dabei dachte er schon an die nächste Aufgabe seiner Grün-Weißen. Am kommenden Samstag ist der FCH dann beim gut gestarteten Aufsteiger FC Gießen gefordert. Mit einem weiteren Sieg will der derzeit Achte nachlegen und sich noch weiter nach oben schieben.