Kampfsport : Erst Sparflamme – dann Knockout

Kampfsportler Jakob Styben (links) aus Zweibrücken hat Hüseyin Özdemir (rechts) am Samstag bei der Veranstaltung „Battle of Barock“ im K1-Kickboxen durch technischen K.o. in der zweiten Runde besiegt. Foto: Jakob Styben/Battle of Barock

Zweibrücken/Fulda Jakob Styben hatte vor seinem Duell mit Hüseyin Özdemir angekündigt, dass der Kampf im K1-Kickboxen in Fulda nicht über die volle Distanz gehen würde. Und der Zweibrücker ließ Taten folgen. In der zweiten Runde gewann er durch technischen K.o.

Von Mirko Reuther

Jakob Styben hat Wort gehalten. Der Kampfsportler aus Zweibrücken hatte vor seinem Auftritt im K1-Kickboxen bei der Veranstaltung „Battle of Barock“ am vergangenen Samstag in Fulda angekündigt, den Kampf gegen Hüseyin Özdemir aus Kassel vorzeitig beenden zu wollen. Und tatsächlich ging das Duell zwischen dem 31 Jahre alten Styben und seinem neun Jahre jüngeren Kontrahenten nicht über die zweite Runde hinaus.

Da nämlich täuschte Styben einen ‚Low-Kick‘ gegen die Beine Özdemirs an – sprang aber mit dem Knie gegen dessen Kopf. Der Kasseler erlitt direkt über der Nase einen klaffenden Cut. „Das Blut ist gespritzt wie aus einer Fontäne. Ich war selbst voll davon“, berichtet Styben.

Özdemir hielt sich zwar auf den Beinen, musste sich aber umgehend zum Ringarzt begeben. Der begutachtete den Schaden, den der Zweibrücker angerichtet hatte – und brach das Duell ab. Technischer Knockout. „Nach dem Kampf hat die Ecke meines Gegners dann angedeutet, dass sie gerne weitergekämpft hätten. Aber Özdemir war ‚angeknocked‘ und schien mir nicht sehr überzeugt, dass er noch weitermachen kann. Ich hätte es auch so beendet“, ist sich Styben sicher.

Für die zweite Runde, die nur wenige Sekunden alt wurde, hatte er sich ohnehin einiges vorgenommen. Denn der Kampf hatte nicht so begonnen, wie er es erwartet hatte. Denn beim Weigh-In, also dem Messen des Gewichts vor dem Kampf, „gab es viele böse Blicke meines Gegners. Und in den sozialen Medien hat er sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass er gewinnen wird. Deshalb habe ich ihn offensiver erwartet. Auch weil er als kleinerer Kämpfer nach vorne gehen muss, um die Distanz zu überbrücken“, erklärt Styben.

Doch eben das tat sein rund zehn Zentimeter kleinerer Gegner nicht. Özdemir boxte in der ersten Runde abwartend, defensiv, setzte nur sporadisch Tritte gegen Stybens Beine an. Styben war variabler, arbeitete mit Kombinationen aus Schlägen, Tritten mit den Füßen und den Knien – aber er ging in der ersten Runde nicht volles Risiko. „Ich war selbst nicht ganz zufrieden und habe mir in der ersten Pause gesagt: ‚Du kämpfst hier auf Sparflamme‘. In der zweiten Runde wollte ich Gas geben“, erzählt der Zweibrücker. Das tat er dann auf beeindruckende Art und Weise. „Ich bin nach der Unterbrechung durch den Ring-Arzt erst davon ausgegangen, dass es noch weitergeht, und habe mir vorgenommen, ihn nicht mehr vom Haken zu lassen“, sagt Styben weiter. Doch das wurde nicht mehr nötig.

Nach dem Kampf habe ihm der Zwillingsbruder seines Gegners, Hasan Özdemir, der ebenfalls bei „Battle of Barock“ kämpfte, noch „Das nächste Mal gegen mich“, zugerufen. „Von mir aus, wenn du die Veranstaltung bezahlst“, habe ihm der Zweibrücker entgegnet, der im Anschluss mit seinem Team noch gemeinsam Essen ging. „Klar waren wir stolz. Und haben uns über die vielen, vielen netten Nachrichten und Glückwünsche gefreut“, erzählt Styben. Der Wahl-Kölner, der in Grevenbroich trainiert, machte sich anschließend in Richtung Pfalz auf, wo er den November bei seiner Familie verbringen wird. „Heute war ich im Pfälzerwald bei Pirmasens spazieren. Ab in die Natur und Kraft tanken“, berichtet der Zweibrücker.

Im Dezember will der dann wieder in den Ring steigen. Voraussichtlich aber nicht gegen Stefan Latescu. Der Rumäne hatte Styben im September nach einem umstrittenen Urteil in Bulgarien nach Punkten geschlagen. Eigentlich hatten Styben und der Veranstalter des Kampfsportevents „Senshi“ ein Rematch ins Auge gefasst. „Die haben mir aber nun mitgeteilt, dass Latescu woanders boxt. Bei ‚Senshi‘ werde ich wohl trotzdem antreten, nur gegen einen anderen Gegner. Es sind aber noch Details zu klären“, sagt Styben.