Kickboxen Styben fiebert „großem Kampf“ entgegen

Jakob Styben zählt die Tage beziehungsweise Nächte, bis es für ihn endlich wieder in den Ring geht. „Noch sechs Mal schlafen“, startete der Muaythai- und Kickboxer aus Zweibrücken am Sonntag den Coutdown vor dem „großen Kampf“. Jetzt sind es schon nur noch zwei Nächte, die er bereits in Bulgarien verbringt, bevor es für den 31-Jährigen in der Hafenstadt Varna um den Europatitel im K1-Kickboxen (Vollkontakt) in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm geht. Sein Gegner bei der Senshi-Gala am Samstag: der 27-jährige Eduard Aleksanyan. Für Styben, der beim KC Grevenbroich bei Köln trainiert, ist es nicht der erste Auftritt am Schwarzen Meer. Es dürfte aber die bislang größte Herausforderung in Bulgarien für ihn sein.