Fußball-B-Klasse : „Kevin ist einer, der die jungen Spieler abholen kann“

Der SV Ixheim überwintert in der Fußball-B-Klasse mit ausgeglichener Bilanz auf Rang neun. Foto: Mirko Reuther

Zweibrücken Kevin Leiner wird nächste Saison Spielertrainer des Fußball-B-Ligisten Ixheim. Der 42-Jährige überzeugte den Vorstand auch mit seinen Ideen in Sachen Jugendarbeit.

Fußball-B-Ligist SV Ixheim hat einen neuen Spielertrainer für die kommende Saison gefunden. Der 42 Jahre alte Kevin Leiner steht dann an der Römerstraße in der sportlichen Verantwortung. Leiner wurde beim FK Pirmasens ausgebildet und bestritt für den FKP auch eine Partie in der Regionalliga. Als Spieler war er außerdem für die Verbandsligisten SV Niederauerbach und SG Rieschweiler am Ball. Danach übernahm er Trainerverantwortung beim FV Geiselberg und leitete später die Geschicke des Bezirksligisten SG Paar Medelsheim und bis 2013 die der VB Zweibrücken. Bei der VB trainierte Leiner auch den heutigen 2. Vorsitzenden des SV Ixheim, Timo Schmidt. Weitere Stationen Leiners waren der SV Martinshöhe, der SV Großsteinhausen und die SG Thaleischweiler-Fröschen. In der laufenden Saison schnürt der 42-Jährige, der die Trainer-A-Lizenz besitzt, ausschließlich als Spieler für A-Ligist FK Petersberg die Schuhe. In der kommenden Saison löst er in Ixheim Yannik Utzinger ab, der das Cheftraineramt für den im Winter zurückgetretenen Sven Heilmann übernommen hatte. Utzinger wird dann wieder spielender Co-Trainer. Dieses Amt hatte er schon unter Heilmann inne.

Sascha Grimm, der Vorsitzende der Ixheimer, freut sich darüber, dass die Trainerfrage geklärt ist. „Kevin ist jemand, der die jungen Spieler abholen und sie auf das nächste Level bringen kann“, schwärmt der Vorsitzende, der von „richtig guten Gesprächen“ mit Leiner berichtet. „Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Er versteht unsere Philosophie. Und er hat schon bei unserem zweiten Treffen von sich aus Impulse gegeben. Uns gezeigt, wo er Luft nach oben sieht.“ So habe der künftige Trainer den Vorschlag unterbreitet, von der B-Jugend aufwärts in allen Teams ein identisches System spielen zu lassen, um den Übergang der jungen Spieler zu erleichtern.

Der ehemalige Spielertrainer Sven Heilmann, der in der Premierensaison des SV Ixheim nach dem Neustart in der C-Klasse gleich den Aufstieg gefeiert hatte, hatte im Dezember seinen Abschied verkündet. „Wir haben ganz offene, transparente Gespräche geführt. Die am Ende auch emotional wurden, weil unser Plan eigentlich auf drei Jahre ausgelegt war“, berichtet Grimm. „Sven hat ein Kind bekommen und war mit dem Hausbau beschäftigt. Er konnte das Training selbst nicht mehr so gestalten wie er gerne wollte. Da hat die Beteiligung der Spieler gelitten, was wiederum den Trainer unzufrieden gemacht hat. Ich habe versucht, ihn zu überreden, die Runde durchzuziehen. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, wie sehr Sven die Pause gebraucht hat.“

Kevin Leiner wird kommende Saison Spielertrainer beim SV Ixheim. Foto: PMA Foto: Marco Wille; www.marcowille.de/Marco Wille

Mit dem Abschneiden der Ixheimer Aktiven-Teams in der laufenden Saison ist der Vorsitzende nicht unzufrieden. Die erste Mannschaft ist in der B-Klasse mit ausgeglichener Bilanz Neunter. „Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet – aber angesichts der Umstände ist das völlig in Ordnung.“ Was Grimm damit meint, ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Römerstraße seit September. „Wir haben zu Saisonbeginn ein paar Spiele zu Hause bestreiten können. Seitdem immer nur auswärts“, sagt Grimm. Wann der neue Platz bespielbar ist, steht in den Sternen. „Eine Drainage ist falsch verlegt worden. Jetzt muss der Stadtrat entscheiden, ob die Summe nachfinanziert wird. Und bei der aktuellen Witterung kann sowieso nicht gearbeitet werden. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir im Mai noch ein oder zwei Spiele zu Hause machen können“, so der Vorsitzende.

Die Personalprobleme der ersten Mannschaft – zwischenzeitlich hatte der SVI sechs Langzeitverletzte zu beklagen – erschwerten ein besseres Abschneiden zudem. Darunter litt auch die zweite Mannschaft, die immer wieder Spieler „nach oben“ abgeben musste. Sie liegt in der C-Klasse auf Rang 13. Die SVI-Frauen sind in der Bezirksliga Westpfalz mit drei Zählern Vorletzter. „Dort hatten wir studienbedingt mehrere Abgänge und mit Michelle Hahn und Alexander Marzlin auch ein neues Trainer-Duo. Da musste sich vieles noch einspielen“, relativiert Grimm.

Verlassen haben den SVI in der Pause Maurice Gelinek, der zum SV Hornbach gewechselt ist, sowie Majd Tabbouche, der nach Saarbrücken gezogen ist. Neu an der Römerstraße sind Lukas Renkawitz (VB Zweibrücken), Lars Sefrin (TSG Mittelbach) und Oday Shaaban, der vom FC Kleinsteinhausen zum SVI zurückgekehrt ist.