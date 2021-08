Reitsport : „Cool Men“ bleibt im Springparcours eiskalt

Auf dem selbst gezogenen, siebenjährigen „Cool Men“ gewann Kerstin Müller-Schwender das Stechen der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse L. In der Springpferdeprüfung der Klasse A sicherte sie sich zudem Silber. Foto: Cordula von Waldow

Käshofen Doppelt hält besser: Mit gleich zwei Pferden erreichte Kerstin Müller-Schwender vom RSC Walshausen beim Turnier in Käshofen das finale Stechen der Spring­pferdeprüfung mit steigenden Anforderungen. Und einer der beiden Vierbeiner trug die Reiterin zum Sieg.

Das Wetter war die wohl größte Herausforderung für den RSC Gestüt Etzenbacher Mühle bei seinem ersten Heimturnier im ohnehin feuchten Wiesbachtal. Den Dressurreitern am vergangenen Samstag hatte am Mittag noch die Sonne gelacht, bevor sich immer mehr bange Blicke gen Himmel richteten. Zwar fiel auch die abendliche Reiterparty nicht ins Wasser – doch dafür setzte das anhaltende Gewitter mit Starkregen in der Nacht Wege und Wiesen unter Wasser. Für die von Parcours-Chef Reiner Neuhard reiterfreundlich gestalteten Einstiegsprüfungen am Sonntagmorgen hielt der Springplatz-Boden noch. Doch der zweite Regenschutt am Mittag bewirkte für das L-Springen mit steigenden Anforderungen und Siegerrunde nasse Hufe und die eine oder andere „Pass-Auf!“-Stelle – womit nicht alle Pferde gut klar kamen.

Trotzdem gelangen vier der elf Starter flüssige Nullrunden, so dass alle mit einer weißen Weste in den Stechparcours starteten. Kerstin Müller-Schwender vom RSC Walshausen gelang dies sogar mit zwei Pferden. Als erste Reiterin legte sie mit ihrer zehnjährigen Holsteiner Stute Celeste lange eine starke Runde hin – doch die letzte Stange fiel. Ebenso erging es Isabella Juckenhöfel vom RSV Käshofen, deren mächtiger, neunjähriger Oldenburger Schimmel Cento auf Grund seiner großen Galoppsprünge jedoch schneller das Ziel erreichte.

Am Ende setzte sich die Walshauserin Müller-Schwender trotzdem durch. Und zwar mit ihrem zweiten Pferd, dem selbst gezogenen, siebenjährigen Cool Men. In 62,92 Sekunden setzte sie sich an die Spitze vor Juckenhöfel und Bronzegewinnerin Jule-Maria Feld (RSV Käshofen) mit Lady-Lover. Für Cool Men war es der erste Sieg auf L-Niveau. In der darauf folgenden Springpferdeprüfung Klasse A* gewann Müller-Schwender zudem mit der ebenfalls selbst gezogenen Holsteiner Stute Castella und der Wertnote 8,1 Silber.

Der Nachwuchs der Gastgeber freute sich derweil über so manche Goldene Schleife. So gewann Liell Nowak mit ihrer 16-jährigen Zweibrücker Stute Chelina die Qualifikation zum PSJ-Cup 2021 bei einem Stilspring-Wettbewerb mit der Wertnote 8,2 und einem satten Vorsprung von fünf Zehnteln. In dem zweiten Stilspring-Wettbewerb siegte Vereinskameradin Carolin Siebing mit Alouette und einer 8,0.