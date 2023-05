Fußball-Verbandsliga Nordost Blieskastel-Lautzkirchen überrascht im Derby

SV Schwarzenbach - SC Blieskastel-Lautzkirchen 1:2 (0:0). Der Fußball-Verbandsligist SV Schwarzenbach, der am Spieltag zuvor noch klar mit 3:0 beim VfB Theley gewonnen hatte, unterlag am Sonntag dem Vorletzten SC Blieskastel-Lautzkirchen zu Hause überraschend mit 1:2. Die erste große Chance hatten in der Partie aber die Platzherren: Schon nach wenigen Sekunden hätte Aourel Ntemo Schwarzenbach in Führung bringen können, scheiterte aber an SC-Torwart Lars Bender. Danach hatten die Hausherren zunächst weitere gute Möglichkeiten, ehe die Partie zunehmend verflachte. Auch nach dem Wechsel blieb das Saarpfalz-Derby lange auf überschaubarem Niveau. Blieskastel ging schließlich durch Tim Wannemacher, der einen Freistoß direkt verwandelte, in Führung (68. Minute). Der frisch eingewechselte Schwarzenbacher Isa Arif Papagan (82.) glich nach einer sehenswerten Kombination zwar wieder aus. Doch der ebenfalls eingewechselte Nico Bauer köpfte den SC Blieskastel-Lautzkirchen in der 87. Minute zum zweiten Auswärtssieg der Saison. Blieskastel hat aber im Grunde keine Chance mehr, bis Saisonende den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen und muss daher hoffen, dass nur ein Team den Abstieg antreten muss. Auch Schwarzenbach trennen als Zehnten nur drei Punkte von einem möglichen Abstiegsplatz. Der SV spielt am Mittwoch um 19 Uhr beim Vierten Hellas Bildstock. Blieskastel-Lautzkirchen empfängt zeitgleich den Fünften SV Furpach.