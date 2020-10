Fechtsport : Südwestdeutsche Meisterschaften bei den VTZ-Fechtern abgesagt

Zweibrücken Was sich schon lange angedeutet hat, ist für die Fechtabteilung der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken Realität geworden. Abteilungsleiter und Trainer Volker Petri musste die Ausrichtung der Südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren am 14./15. November in der Sporthalle der Mannlich- Realschule aufgrund der bestehenden Vorschriften absagen.

„Hygieneregeln, räumliche Einschränkungen und unser Verantwortungsbewusstsein machen die Durchführung der Meisterschaften, die seit 1992 in Zweibrücken stattfinden, unmöglich“, erklärte Petri. Die Titelkämpfe, die normalerweise an zwei Turniertagen im Florett-Degen,- und Säbelwettbewerb durchgeführt werden, sind für die Teilnehmer von sehr großer Bedeutung. Die Starter kämpfen um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft und um Punkte für die Südwestdeutsche Rangliste. Dieses Jahr hätten bei den Deutschen Meisterschaften 19 VTZ-Athletinnen und Athleten die Stadt Zweibrücken und den Landesverband mit dem Florett und Degen vertreten.