KSG und SKC Rimschweiler können kein Team stellen Zweibrücker Kegelteams vom Aussterben bedroht

Das Team von Alle Neune Dellfeld I bestreitet seinen Saisonauftakt in der 3. Rheinland-Pfalz-Liga des DKBC (Deutscher Kegelbund Classic) an diesem Samstag (14 Uhr) bei der BSG Bornheim. Das erste Heimspiel für den Vorjahresvierten steht dann eine Woche später gegen die KV Grünstadt III an. Dellfelds Zweite hat am ersten Spieltag der 4. Rheinland-Pfalz-Liga Gemischt (Staffel B) frei. Das Mixed-Team bestreitet sein erstes Duell somit am Samstag, 23. September, 13 Uhr, auf den Bahnen im Dellfelder Bürgerhaus gegen den KSC Pirmasens II. GW Contwig startet am Samstag um 14 Uhr beim TT Hinterweidenthal in die Gemischte Klassse 100 der DCU (Deutsche Classic-Kegler Union).