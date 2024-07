60. Zweibrücker Grasbahnrennen Souveräne Tagessieger auf der Rennbahn

Die Konkurrenz in der 500ccm-Klasse förmlich platt machten als Duo die Gespannfahrer Markus Venus und Schmiermaxe Markus Eibl. Sie diktierten das Renngeschehen in allen Läufen nach belieben. Dabei ist bei den Seitenwagen die Crème de la Crème förmlich am Start gewesen. Volle Punktzahl gab es für die Tagesbesten, die auch den letztjährigen Sieger Imanuel Schramm mit Nadine Löffler auf der Beifahrerseite zu keinem Stich kommen ließen. Dabei hätten diese zu gerne in der Heimatstadt ihres Chefmechanikers Michael Maurer auftrumpfen und die Siegesserie des letzten Jahres fortsetzen wollen. Doch daraus wurde nichts. Was bei den beiden zu dem Fazit führte, dass auch im Rennsport wie beim Fußball nicht immer alles rund laufen kann. „Letztes Jahr haben wir hier noch auftrumpfen und siegen können, diesmal gab es schon beim ersten Rennen Berührungen – und aus diesem Loch sind wir irgendwie nicht rausgekommen“, erklärt der aus Wellmutsweiler stammende Schramm.