Fußball-Regionalliga : Homburger Debakel raubt Wenzel den Schlaf

Mit versteinerter Miene verfolgten Homburgs Cheftrainer Timo Wenzel sowie seine Assistenten Joti Stamatopoulos und Sven Sökler (von links), wie ihre Mannschaft gegen Koblenz auseinander brach. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Koblenz/Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen kapitalen Fehlstart in die Saison hingelegt. Nach der 0:4-Klatsche am Dienstagabend bei RW Koblenz waren Trainer Timo Wenzel und die Mannschaft fassungslos. Samstag Heimspiel gegen Hoffenheim II.

Von Markus Hagen und Ralf Tiné

In den Katakomben des Homburger Waldstadions herrschte kurz vor dem Training des FC Homburg am Mittwochvormittag eine gespenstische Atmosphäre. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Und damit, was am Dienstagabend passiert war. Als Favorit war der FCH zum Auswärtsspiel zu Rot-Weiß Koblenz gereist. Doch statt mit dem anvisierten Sieg traten die Saarpfälzer die Heimreise mit einer desaströsen 0:4-Pleite an.

„Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, weil mich so etwas sehr mitnimmt“, beschrieb Timo Wenzel seine Gemütslage. „Wenn du in den ersten vier Minuten auswärts mit 0:2 zurück liegst, ist es gegen jede Mannschaft sehr schwer, nochmal zurück zu kommen. Ich weiß nicht, was los war. Ich kann mir das nicht erklären“, suchte der Homburger Cheftrainer am Tag danach noch immer nach den Ursachen des Debakels. „Letztes Jahr haben wir vier oder fünf Spiele zu null gespielt. Da haben wir gut verteidigt. Das fehlt uns jetzt, obwohl die Mannschaft fast identisch ist“, fügt Wenzel mit Blick auf die acht Gegentore aus drei Spielen hinzu.

Spätestens nach der auch in der Höhe verdienten Pleite im Stadion Oberwerth ist der kapitale Fehlstart der Grün-Weißen nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen perfekt. Nur Saar-Rivale SV Elversberg steht in der Tabelle hinter dem FCH, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als Homburg und könnte den Saarpfälzern folglich noch die Rote Laterne überreichen.

Mit versteinerter Miene hatten Wenzel und seine Co-Trainer Joti Stamatopoulos und Sven Sökler die zweite Halbzeit in Koblenz verfolgt. „Unbegreiflich“ bezeichnete Wenzel den Auftritt seiner Mannschaft im Anschluss. „Das muss ich erst einmal verdauen“, ergänzte der 43-Jährige. Insbesondere die Anfangsphase verschliefen die Grün-Weißen komplett. Nach fünf Minuten lief Homburg bereits einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Mit dem ersten Koblenzer Angriff brachte Jon Crosthwaite die Gastgeber in der dritten Minute nach einer ganzen Fehlerkette in der Homburger Hintermannschaft in Führung. Jakob Lemmer baute den Vorsprung der Rot-Weißen eine Minute später aus. Koblenz’ Nils Fischer hätte noch in den ersten zehn Minuten für den kompletten K.o. der Homburger sorgen können, ließ aber eine Riesenchance auf den dritten Treffer liegen (9. Minute).

Danach berappelte sich Homburg ein wenig. Koblenz konzentrierte sich auf das Verteidigen, der FCH hatte zumindest mehr Ballbesitz. Viel damit anzufangen wussten die Grün-Weißen aber nicht. Ein unplatzierter Kopfball von Verteidiger Stefano Maier (32.) hatte noch am ehesten die Bezeichnung Torchance verdient. Anfällig blieb der FCH immer wieder bei Kontern. Kurz vor der Pause hätte Lemmer beinahe seinen Doppelpack geschnürt (44.).

Zur zweiten Halbzeit brachte Wenzel dann Patrick Dulleck. Aber auch der Stürmer, der in der letzten Woche wegen muskulärer Probleme kaum trainieren konnte, brachte keine nennenswerten Impulse. Koblenz parierte die Angriffe der Saarpfälzer recht mühelos und setze seinerseits immer wieder erfolgreiche Nadelstiche. Die klaffenden Lücken im Homburger Mittelfeld und in der Abwehrkette nutzten Quentin Fouley (69.) und Felix Gäfferbitz (84.) um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das Debakel für den FC Homburg war perfekt – und hätte noch schlimmer ausfallen können, wenn David Salfeld im Tor nicht mehrere gute Chancen der Hausherren zunichte gemacht hätte.

Wortlos verließen die FCH-Spieler im Anschluss den Platz. Nur Daniel Di Gregorio analysierte knapp: „Die ersten zehn Minuten haben wir total verpennt, dann lief es ein klein wenig besser, aber richtig ins Spiel gefunden haben wir nie.“

Mit einem Tag Abstand stellte sich auch Dulleck den Fragen – doch der Offensivspieler rang sichtbar nach Worten, um das Unerklärliche zu erklären. „Ich weiß nicht, wie so etwas passieren kann. Das war Wahnsinn, was für Fehler wir machen, wie wir spielen und wie einfach wir Gegentore bekommen“, wurde der 31-Jährige deutlich. Während die Fans vor allem die Schuld in der Defensive suchen, nahm der Stürmer die Kollegen aus der Hintermannschaft in Schutz. „Wir verteidigen zusammen und greifen zusammen an. Wir müssen gemeinsam als Mannschaft auftreten – das haben wir in Koblenz null getan“. Torhüter Salfeld ergänzte: „Über diese Leistung müssen wir alle nochmal reden. Jeder, der gegen den Ball getreten und maßgeblich dazu beigetragen hat, was da passiert ist, muss sich an die eigene Nase fassen. Acht Gegentore in drei Spielen ist miserabel.“

In die Fehleranalyse soll auch das Trainerteam mitinbegriffen werden. „Auch wir müssen uns hinterfragen, wie es zu so einer Leistung kommen konnte“, sagte Wenzel. Der 43-Jährige ergänzte: „Außerdem müssen wir uns bei allen Fans und den Menschen, die hinter uns stehen, für so ein Spiel entschuldigen.“