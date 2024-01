Handball-Oberliga Der Kapitän bleibt an Bord

„Philipp hat ein hohes Ansehen in der Mannschaft, weil er schon so lange, auch als Kapitän, dabei ist – und auch kritische Dinge anspricht, wenn es mal nicht so läuft. Er bringt durch seine Jahre in der 3. Liga viel Erfahrung mit und soll gerade die jungen Spieler, auf die wir in Zukunft setzen, heranführen“, sagt SG-Trainer Klaus Peter Weinert, der hervorhebt, wie wichtig sein Kapitän insbesondere für die Defensive der Löwen ist.