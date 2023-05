Kanuslalom der WSF Zweibrücken Britta Jung kann mit den Großen mithalten

Nach den ersten beiden Läufen in Markkleeberg in der Vorwoche (wir berichteten), schnitt Jung nun auch in den Durchgängen drei und vier in Augsburg stark ab. Allerdings wurde die Kanutin im Gesamtklassement der Qualifikationsläufe nicht berücksichtigt. Für eine Teilnahme an internationalen Rennen wie Welt- und -Europameisterschaften wäre sie in diesem Alter noch nicht berechtigt.