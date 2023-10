Kanuslalom Jung paddelt überraschend zu DM-Bronze

Bei den nationalen Titelkämpfen am Wochenende im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig (Sachsen) gingen die besten Sportler der Jugend (15-16 Jahre), Junioren (17-18 Jahre) sowie der Leistungsklasse (18 Jahre und älter) an den Start. Neben Britta Jung hatte sich auch ihr Bruder Holger für die DM qualifiziert. Der 21-Jährige, der nur gelegentlich im Slalomboot trainiert, schaffte in der Leistungsklasse durch seine Wildwassererfahrung mühelos den Sprung ins Halbfinale der besten 30 Fahrer. Auf dem schwerer gehängten Halbfinal-Parcours musste sich der Mathematikstudent mit der gesamten deutschen Slalom-Elite messen, um sich für den Finallauf der Top 10 zu qualifizieren. Trotz eines fehlerfreien Rennens verpasste Jung diesen, war mit Platz 18 aber dennoch sehr zufrieden.