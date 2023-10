Fußball-Landesliga West Der TSC ist plötzlich Tabellenführer

Rieschweilers Trainer Björn Hüther jubelte: „Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben geile Tore geschossen. Bereits vor dem 1:0 wurden uns zwei Treffer wegen enger Abseitssituationen nicht anerkannt.“ Beim 1:0 in der zwölften Minute hatten dann auch die Unparteiischen nichts mehr zu beanstanden. Colin Brödel gewann das Laufduell gegen einen Ramsteimer und passte zu Elias Braun, der das Spielgerät per Grätsche ins Netz bugsierte. In der 44. Minute hatte Ramsteins Spielertrainer Jonas Jung eine gute Chance, scheiterte aber an Rieschweilers stark reagierendem Schlussmann Marc Zimmermann. Kurz nach der Pause erkämpfte sich dann SGR-Spieler Brödel den Ball – und Mirko Tüllner veredelte dessen Vorarbeit per Flachschuss aus 20 Metern mit dem 2:0 (46.). Nach einer Ecke legte David Wagner mit einem Kopfball in den Winkel das 3:0 nach (57.) Sehenswert war auch das vierte Tor der SGR. Tim Weis traf mit einem Weitschuss von der Mittellinie (61.).