Fußball-Landesliga West Für die SGR wird es so langsam eng

SG Rieschweiler – TuS Hackenheim 2:5 (2:4) Die Landesliga-Fußballer der SG Rieschweiler kommen in dieser Saison weiter nicht in Fahrt. Am Samstag fanden 120 Zuschauer den Weg an den Kunstrasenplatz an der dicken Eiche – und sahen wie die SGR die sechste Niederlage im achten Saisonspiel kassierte.