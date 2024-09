Fußball-Landesliga West TSC muss hohen Sieg teuer bezahlen

Rein sportlich gesehen war der TSC Zweibrücken nach einer leichten Anlaufphase sehr gut in die Partie hineingestartet. In der 17. Minute drückte Erik Bischof den Ball zum 1:0 über die Linie. Nur zwei Minuten später ließ Luca Genova vor rund 100 Zuschauern den zweiten Treffer für die Gastgeber folgen. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Elf vom Wattweiler Berg das Geschehen komplett im Griff und drängte die Gäste weit in die eigene Hälfte hinein. Im Anschluss an einen Eckball bediente Quincy Henderson wiederum Bischof zum 3:0 (31. Minute). Mit einem sehenswerten Freistoßtreffer genau in den Winkel hinein besorgte Wachall kurz vor seinem schweren Zusammenprall mit Bosle noch das vierte Tor (42.). In dieser Situation handelte sich Bosle zu allem Überfluss auch noch aufgrund einer Beleidigung eine Rote Karte ein, so dass die Ramsteiner die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielen mussten.