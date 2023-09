Fußball-Regionalliga FCH will aus der Hölle zum ersten Heimsieg

Denn am vergangenen Wochenende waren die Grün-Weißen, die bis dahin in der Liga selten überzeugen konnten, zum damaligen Tabellenführer VfB Stuttgart II gereist – und kamen mit einem 8:1-Kantersieg im Gepäck in die Saarpfalz zurück. Den Aufschwung will der FCH gegen Walldorf nun auf eigenem Platz bestätigen. „Es ist Zeit für den ersten Heimsieg“, sagt auch Homburgs Stürmer Phil Harres. Ruft er am Freitag eine ähnliche Leistung wie in Stuttgart ab, könnte er selbst kräftig bei diesem Unterfangen mithelfen. Bei den Schwaben schnürte der 21-Jährige nämlich einen Viererpack. „Wenn wir aber nicht nachlegen, war der Sieg gegen Stuttgart nicht viel wert“, meint er. Trotz des jüngsten Erfolges steht sein Team als Elfter in der unteren Tabellenhälfte. Der Rückstand auf die Spitze beträgt nach acht Spieltagen sieben Punkte. „Wenn wir tatsächlich um die Meisterschaft spielen wollen, dürfen wir zu Hause nicht weiter die Punkte so herschenken“, fordert Harres.