Muang Gularb Zweibrücken Kämpfen für den guten Zweck

Der 16 Jahre alte Almohemied trat in der Gewichtsklasse unter 60 Kilo an. Er bekam es mit einem unbequemen Gegner von Martial Art & Sports Gym aus St. Ingbert zu tun. Mit starken Boxaktionen landete der Muang-Gularb-Kämpfer gute Treffer. Doch sein schneller, beweglicher Kontrahent ließ sich zunächst nicht beeindrucken. „Es war der starke Gegner, den wir uns an diesem Abend gewünscht haben. Dadurch, dass beide so willensstark waren, hat sich ein schöner und harter Kampf entwickelt, bei dem beide versucht haben, ihre Stärken durchzusetzen und ihre Aktionen ins Ziel zu bringen“, sagte Alexander Reiter, Trainer des Muang Gularb-Gyms.