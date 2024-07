Boxen Beide gehen auf den Knock-out

Aufgeheizte Stimmung herrscht vor dem Rückkampf zwischen Profiboxer Senad Gashi und dem bislang noch ungeschlagenen Mustapha Amadu aus Ghana. Schon vor der offiziellen Pressekonferenz der AAA-Fighting-Series zu dem Duell an diesem Freitag, 12. Juli, im King`s Ressort in Rozvadov (Tschechien), gab es in den sozialen Medien von beiden Seiten zahlreiche Provokationen. Die Auseinandersetzung gipfelte bei einem Disput in Köln darin, dass der in Aachen lebende Amadu Gashi aus einer Plastikflasche Wasser ins Gesicht schüttete. Gashi versuchte gelassen zu bleiben, sagte: „Das ist so peinlich.“ Und der Moderator wandte sich an die beiden Kämpfer: „Hey, bleibt ruhig.“ Jede Menge Zündstoff also, der sich womöglich am Freitagabend im Ring entladen wird.