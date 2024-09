2. Fußball-Bundesliga Ein Höllenritt auf dem Betzenberg

(dpa) Die Stimmungslage bei Marlon Ritter war gespalten. „Es war ein Fußball-Fest. Aber eines, das wir so nicht haben wollten“, meinte der Kapitän des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern nach der spektakulären 3:4 (1:2)-Heimniederlage am Samstagabend gegen Hertha BSC Berlin. Trotz der ersten Saison-Pleite wurden die FCK-Profis von ihren Fans mit Applaus verabschiedet. „Wegen solchen Spielen kommen die Leute ins Stadion. Aber wir stehen hier mit null Punkten. Klar sind wir traurig“, meinte Ritter. Ähnlich sah es Lauterns Trainer Markus Anfang: „Es tut mir wahnsinnig Leid für unsere Fans, dass wir keine Punkte mitnehmen konnten. Ich finde, dass wir auf Augenhöhe mitgespielt haben. Ein Unentschieden wäre okay gewesen. Es gab immer mal wieder Phasen, in denen Hertha besser war, dann gab es Phasen, in denen wir druckvoller waren“, resümierte Anfang. Woran es lag, dass sein Team erstmals in dieser Spielzeit als Verlierer vom Feld ging? „Wenn du in einem Heimspiel drei Tore schießt, dann darfst du einfach nicht vier bekommen.“ Vor 48 608 Zuschauern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion fehlte den Pfälzern in der Tat vor allem eines: die defensive Stabilität. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute nach vorn gespielt. Wenn man sich aber die ersten drei Gegentore anschaut, muss man in diesen Situationen einfach nur am Mann verteidigen. Wenn man das im eigenen 16-Meter-Raum nicht macht, dann darf man sich auch nicht beschweren“, sagte Anfang und forderte: „Wir müssen aus diesem Spiel lernen.“