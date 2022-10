2. Fußball-Liga : Volle Hütte – keine Tore

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trennt sich im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg torlos. Auch ein klares Chancenplus reicht den Roten Teufeln im Duell der Traditionsclubs nicht für einen Sieg. FCK-Trainer Schuster kann mit der Zwischenbilanz trotzdem ganz gut leben.

In der 81. Minute schien sich den Pfälzern dennoch die Möglichkeit zu bieten, auf der Zielgeraden der Partie noch die drei Punkte einzuheimsen. Schiedsrichter Michael Bacher sprach dem FCK einen Handelfmeter zu. Dieser wurde nach Intervention des Videoassistenten aber richtigerweise zurückgenommen. Lauterns Verteidiger Boris Tomiak und kein Nürnberger war mit der Hand am Ball gewesen.

Der 54 Jahre alte Coach blickte dann aber auch schon auf die nächste Aufgabe des Aufsteigers beim aktuellen Tabellenletzten Arminia Bielefeld am kommenden Samstag voraus: „In den letzten drei Spielen des Jahres wollen wir das Maximale an Punkten mitnehmen. Unser Ziel ist, in Bielefeld erfolgreich zu bestehen. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Am darauf folgenden Dienstag empfängt der FCK den Karlsruher SC. Und schon freitags gastiert Kaiserslautern dann bei Fortuna Düsseldorf.