2. Fußball-Bundesliga Ein Fußball-Fest auf dem Betzenberg

Doch die beiden dicksten Gelegenheiten in der Schlussphase hatte der FCK: In der 89. Minute lief Opoku der HSV-Verteidigung auf und davon – sein Schuss klatschte an den Außenpfosten. Und in der Schlussminute behauptete sich Daniel Hanslik stark auf der linken Seite, passte den Ball scharf ins Zentrum. Dort Stand Kapitän Jean Zimmer sieben Meter vor dem Tor völlig blank – doch Hamburgs Guilherme Ramos warf sich in letzter Sekunde in den Schuss – es blieb beim 3:3.