DFB-Pokal Die Roten Teufel fahren nach Berlin!

Dem 1. FC Kaiserslautern droht durch den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel ein Nachteil im Kampf um den Klassenerhalt. Stand jetzt müssen die Pfälzer in die Relegation. Sollte das auch am Saisonende so sein, stehen den Roten Teufel vier Partien innerhalb von elf Tagen bevor. Der letzte Spieltag der 2. Liga ist am 19. Mai. Das Pokalfinale in Berlin am 25. Mai. Dazu kämen die Relegationsspiele, die am 24. und 28. Mai stattfinden sollen. Falls der FCK antreten muss, sind der 22. und 29. Mai Ausweichtermine.