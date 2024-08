DFB-Pokal FCK peilt den nächsten Pokal-Coup an

Während Kaiserslautern weiter auf die Verletzten Kenny Prince Redondo (Zehenverletzung), Frank Ronstadt (Knieprobleme) und Hendrick Zuck (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) verzichten muss, steht mit dem in der 2. Bundesliga noch ein Spiel gesperrten Almamy Touré eine weitere Option zur Verfügung. Ob der Abwehrspieler in Ingolstadt aber Spielzeit erhalten wird, ließ Anfang noch offen. Er deutete aber zumindest an, dass er im Pokal rotieren könnte. „Es ist vorstellbar, dass der eine oder andere, der bislang noch nicht so viel Spielzeit bekommen hat, in Ingolstadt auf dem Feld steht. Ich sehe das nicht als Schwächung. Wenn es so kommt, bringen wir frische Spieler, die sich beweisen wollen.“ Kandidaten könnten etwa Angreifer Jannik Mause – der vor der Saison vom FC Ingolstadt zum FCK gewechselt war – oder Verteidiger Jan Gyamerah sein. Die möglichen Personalrochaden betreffen aber nicht die Torhüterposition. Julian Krahl wird am Samstag zwischen den Pfosten stehen.