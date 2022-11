2. Fußball-Liga : Ein „Knack-und-Back-Spiel“ für den FCK

Alles reinwerfen – wie hier Kaiserslauterns Marlon Ritter (rot) im Zweikampf mit dem Hamburger Ludovit Reis – das müsse sein Team auch an diesem Samstag bei Schlusslicht Arminia Bielefeld, fordert FCK-Trainer Dirk Schuster. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Michael Taeger

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern tritt am Samstagabend bei Arminia Bielefeld an. Die Ostwestfalen tragen vor der Englischen Woche zwar die Rote Laterne. Doch Lauterns Trainer Dirk Schuster warnt vehement vor einem Gegner, der am Tabellenende nichts verloren habe.

Von Mirko Reuther

Dirk Schuster betrachtet gerne beide Seiten der Medaille. „Wenn man die Hochkaräter sieht, die wir in den Heimspielen gegen Braunschweig und Nürnberg vergeben haben, kann man das natürlich so sehen, dass wir eines oder eher beide Spiele hätten gewinnen müssen“, sagt der Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky/Sport1) sein Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld bestreitet. Doch Schuster sagt auch: „Was wenn Hannover in der letzten Minute das Tor erzielt. Oder Hamburg den Elfmeter reinmacht?“ Der 54-Jährige zählt damit jene Spiele auf, in denen seine Mannschaft einen oder mehrere Punkte einheimste – obwohl sie genauso gut als Verlierer hätte vom Platz gehen können. Schuster kommt zu dem Schluss: „Man kann das genauso in die andere Richtung sehen, es gleicht sich alles irgendwo aus.“

Grundsätzlich ist der Übungsleiter zufrieden mit den 20 Zählern, die seine Roten Teufel nach 14 Spielen gesammelt haben. „Wir haben uns das vor der Saison gewünscht, dass wir mit 20+x Punkten in die Winterpause gehen.“ Wie groß dieses „X“ wird, hängt von den letzten drei Spielen des Jahres ab, die die Pfälzer binnen einer (Englischen) Woche absolvieren müssen. Am kommenden Dienstag ist der FCK um 18.30 Uhr beim Karlsruher SC zu Gast. Am darauf folgenden Freitag folgt zum Vorrunden- und Jahresabschluss das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr).

Der Fokus der Roten Teufel liegt aber natürlich auf der Partie am Samstagabend bei Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen haben erst elf Zähler auf dem Konto und tragen die Rote Laterne. Doch Schuster warnt vehement: „Was das Potenzial angeht, haben die mit dem Tabellenende überhaupt nichts zu tun. Wenn man sich die Offensivabteilung anschaut, ist das mit Fabian Klos, Janni Serra und Robin Hack, hinter dem die halbe Bundesliga her war, gehobenes Zweitliga-Niveau. Vielleicht sogar noch mehr“, findet Schuster. Und ergänzt: „Wir wollen uns nicht kleiner machen als wir sind. Aber wenn man sich nur die Namen anschaut, ist die Favoritenrolle klar vergeben.“

Doch im Fußball kommt es nicht nur auf Namen an und die bisherige Bilanz der Bielefelder versetzt wohl kein Team der Spielklasse in Angst und Schrecken. „Ich will gar nicht bewerten, warum es dort bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber Bielefeld steht mit dem Rücken zur Wand. Die werden da ein „Knack-und-Back-Spiel“ draus machen, das sie unbedingt gewinnen müssen. Und wir müssen mit allem, was wir haben, dagegen halten“, fordert Schuster.

Er muss auf der Bielefelder Alm allerdings auf seinen Kapitän Jean Zimmer (Gelb-Sperre) verzichten. Anas Bakhat fehlt aufgrund einer Muskelverletzung, Verteidiger Kevin Kraus trainierte am Donnerstag erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung individuell mit, wird aber wohl nicht mit nach Bielefeld reisen. Dafür begleiten die Roten Teufel wieder rund 3000 Anhänger, wie Pressesprecher Stefan Rosskopf am Donnerstag mitteilte.

Auch wenn Schuster der Meinung ist, dass seine Mannschaft in dieser Saison ebenso viele Punkte glücklich gewonnen wie unglücklich verloren hat – die Chancenauswertung der vergangenen Partien ist ihm durchaus ein Dorn im Auge. „Es wurmt einen natürlich. Gerade weil wir so großen Aufwand betreiben, uns diese Chancen herauszuspielen und herauszukämpfen.“ Erstaunlich ehrlich – aber ohne jeden Groll – nannte der Trainer zwei Situationen aus dem letzten Spiel gegen Nürnberg, das torlos endete. „Kenny Redondo muss den Ball nur querlegen und Jean Zimmer schiebt ihn ins leere Tor. Und Terrence Boyd verliert die Eins-gegen-eins-Situation gegen den Torwart. Das ist kein böser Wille. Aber in einigen Situationen sind wir ein wenig fahrlässig.“ Schuster ergänzt: „Wir trauern dem aber nicht hinterher. Wir arbeiten daran. Wir haben jede Woche Abschlussübungen im Training. Auch heute wieder. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ich hoffe, dass wir auf absehbare Zeit Verbesserungen sehen.“

Doch erneut möchte Schuster beide Seiten der Medaille betrachtet wissen: „Dafür haben wir die Chancenflut der Gegner in den letzten Spiele extrem eingedämmt. Wir haben schon beim Sieg gegen Rostock (2:0) kaum etwas zugelassen. Und wie viele Bälle musste Andi Luthe gegen Nürnberg halten? ich glaube, nur einen.“