2. Fußball-Bundesliga Bleibt „Phänomen“ Ache am Betzenberg?

Da war er wieder – dieser besondere Ragnar-Ache-Moment. Am Samstag lief die 86. Minute im Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Gastgeber Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern. Beim Stand von 0:0 schlug Lauterns Philipp Klement einen Eckball von der rechten Seite in den Strafraum. Stürmer Ache, erst in der 70. Minute eingewechselt, schraubte sich unwiderstehlich in die Luft und köpfte das Leder zum 1:0-Sieg der Roten Teufel ins Netz. Ache, eigentlich sechs Zentimeter kleiner als Gegenspieler Niko Koulis, schien in der Szene im Vergleich zum Münsteraner wie ein Riese und ließ dem Preußen-Akteur im Kopfballduell keine Chance.