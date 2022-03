3. Fußball-Liga : Erst Mettbrötchen – dann Matchwinner

Terrence Boyd (r.) schreit mit Philipp Hercher die Freude über seinen Treffer zum 1:0 im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück heraus. Boyd stand eigentlich gar nicht im Kader – weil er am Samstagmorgen aber einen negativen Coronatest erhielt, reiste er der Mannschaft nach – und erzielte das Tor des Tages. Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Teresa Kröger

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat beim VfL Osnabrück einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg gefeiert. In der zweiten Halbzeit sind die Pfälzer an der Bremer Brücke eigentlich die schlechtere Mannschaft. Doch „Nachzügler“ Terrence Boyd schießt den FCK spät ins Glück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Der Mann des Tages hätte eigentlich gar nicht auf dem Platz stehen sollen. „Das ist ein Tag, den hatte ich in meiner Karriere auch noch nicht“, sagte Terrence Boyd, der Stürmer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, nachdem er in der 77. Minute den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg seiner Mannschaft am Samstag im Verfolgerduell beim VfL Osnabrück erzielt hatte. Boyd stand wegen einer Coronainfektion gar nicht im Kader und trat die Reise nach Niedersachsen nicht mit der Mannschaft an, weil er noch am Freitag positiv getestet wurde. Erst am Spieltag selbst erhielt der 31-Jährige die Nachricht, dass er doch mitwirken kann. „Es war sehr abenteuerlich. Mir wurde gesagt, ich darf mich heute um acht Uhr nochmal testen. Ich war dann ohne Frühstück beim Arzt – und plötzlich negativ. Ich bin dann mit Sportdirektor Thomas Hengen direkt nachgefahren. Ich habe zwei Kaffee getrunken und ein Mettbrötchen gegessen. Jetzt haben wir echt gewonnen und ich habe getroffen. Das ist natürlich ein Tag, den ich mir so nicht vorgestellt habe“, berichtete Boyd strahlend bei MagentaSport. Die Roten Teufel bleiben durch den Sieg auf Aufstiegsrang zwei und distanzierten den Siebten VfL Osnabrück, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, auf acht Punkte.

Dass Boyd überhaupt eingewechselt wurde, hatte allerdings auch einen traurigen Hintergrund. In der 62. Minute blieb Lauterns René Klingenburg nach einem Luftzweikampf mit Timo Beermann auf dem Rasen liegen und musste minutenlang behandelt werden, ehe er mit einer Halskrause vom Feld getragen wurde. Für ihn kam Boyd ins Spiel. Wie der FCK nach der Partie mitteilte, sei Klingenburg „ansprechbar und stabil“. Er sei für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gekommen.

Info Auch Saarbrücken und Braunschweig siegen Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen den SV Meppen am Sonntag mit 1:0 gewonnen. Für die Saarländer traf Dominik Ernst in der 48. Minute. Der FCS, für den Kapitän Manuel Zeitz sein 300. Spiel absolvierte, sitzt dem Dritten Eintracht Braunschweig (51 Punkte) mit 49 Punkten im Nacken. Braunschweig gewann seine Partie beim Waldhof Mannheim indes klar mit 3:0. Die Eintracht hat ein Spiel weniger ausgetragen als Kaiserslautern und läge im Falle eines Sieges wieder einen Punkt vor dem FCK auf Platz zwei.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die drei Punkte für den FCK vor 13600 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke unter Dach und Fach waren. Die Pfälzer begannen schwungvoll, liefen die Gastgeber früh an und hatten die erste große Chance der Partie. Außenverteidiger Philipp Hercher setzten sich auf dem rechten Flügel stark durch, seine Hereingabe spitzelte Klingenburg unter harter Bedrängnis aber am Tor vorbei (13. Minute). Doch Mitte der ersten Halbzeit wendete sich das Blatt. Nach einer Ecke von Osnabrück kam Sven Köhler zum Kopfball. FCK-Torwart Matheo Raab verhinderte mit einem tollen Reflex den Einschlag. Den Nachschuss setzte Ba-Muaka Simakala über das Tor. Fortan agierten die Pfälzer vorsichtiger. Osnabrück hatte nun leichte Vorteile. Die größte Gelegenheit vor dem Seitenwechsel hatte aber der FCK. Einen Schlenzer von Hercher wischte VfL-Torwart Philipp Kühn um den Pfosten (38.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle. Daran änderte zunächst auch die Einwechslung Boyds nach der langen verletzungsbedingten Unterbrechung nichts. Vor allem bei Standards war die FCK-Defensive mitunter nicht auf der Höhe. Nach einer Ecke der Hausherren kam erneut Köhler zum Kopfball. Doch Raab hielt wieder bravourös (71.).

Zwei Minuten später stellte Kaiserslautern das Spiel auf den Kopf. Hendrick Zuck spielte einen langen Ball aus der eigenen Hälfte zu Daniel Hanslik. Der verzögerte auf linksaußen geschickt, bis Boyd sich am zweiten Pfosten im Rücken seines Gegenspielers davongestohlen hatte – eine butterweiche Flanke und Boyd traf volley zur Führung.