2. Fußball-Bundesliga Lauterns Mause hat das richtige Näschen

Die Roten Teufel, im Mai erst im DFB-Pokal-Finale Bayer Leverkusen (0:1) unterlegen, spielten eine starke erste Hälfte und hätten auch 3:0 oder 4:0 führen können. Dabei hatte jedoch schon nach wenigen Sekunden Pascal Testroet die Riesenchance zur Führung für die Schanzer. Aus kurzer Distanz vergab der offenbar etwas überraschte Stürmer aber frei vor dem Kasten von Julian Krahl. Danach riss der FCK das Spiel aber an sich – und kam umgehend zum Erfolg. Aaron Opoku behauptete sich nach einem langen Pass auf dem linken Flügel und steckte den Ball stark auf Mause durch, der das Leder im Strafraum vorbei an Ingolstadts Schlussmann Simon Simoni ins lange Eck spitzelte. Im Anschluss traf Erik Wekesser mit einem Freistoß das Außennetz des FC-Tores (6. Minute) und nach knapp 20 Minuten mussten die Hausherren endgültig dankbar sein, dass es „nur“ 0:1 aus ihrer Sicht stand. Lauterns Marlon Ritter war aus zentraler Position zum Abschluss gekommen. Simoni bekam aber noch die Fäuste an den Ball – und das Spielgerät titschte auf dem Boden auf und sprang von dort an die Latte (18.).